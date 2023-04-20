Обновление тестового стенда рынка ДКО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

21 апреля 2023 года на тестовом контуре рынка ДКО (INETGKO_GATEWAY) будут проводиться технические работы по обновлению торговой системы. Возможна временная потеря доступа к тестовым системам. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления.



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