Научный полк. Хаджи-Мурат Алдаков – защитник Москвы и новатор образования

Во время второй пятилетки был учтен опыт предыдущего этапа индустриализации, но проще от этого не становилось. Страна не успевала решать текущие проблем, а к ним добавлялись новые, уже стратегического масштаба. После анализа военного и промышленного потенциала Германии выяснилось, что он намного превосходит потенциал Советского Союза. Только к 1942 году СССР сможет достигнуть паритета с Германией, при условии сохранения текущих темпов промышленного роста. В случаи нападения противника никто не мог дать гарантий, что промышленно развитые европейские районы нашей стране не будут потеряны. В связи с этим был спешно создан план о переносе предприятий и вузов стратегических отраслей за Урал. Создать «завод-дублер» было проблематично не только с точки зрения логистики, строительства и энергетики. Не хватало кадров и материально-технической базы.

Для решения проблем оптимального распределения промышленных мощностей в МИЭИ с 1936-1941 год велась подготовка инженеров-экономистов для машиностроительной промышленности. В 1940 году деканом машиностроительного факультета был избран кандидат эконмических наук, доцент Хаджи-Мурат Алдаков. Параллельно он руководил кафедрой «Организация и планирование машиностроительного производства». Его работы были посвящены основам планирования производства в машиностроении, оперативному календарному планированию производства, методам оценки промышленных мощностей в машиностроительном производстве и оптимизации материально-технической базы на машиностроительных предприятиях.

На первом этапе Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, Хаджи-Мурад Алдаков был направлен на должность заместителя начальника по строительству оборонительных рубежей под Москвой. По окончании строительства, в декабре 1941 года, был командирован в город Самарканд для организации учебных занятий со студентами, находящимся в эвакуации. Там он продолжил заниматься научной деятельностью. В 1942 году написал работы: «Методы определения производительных мощностей машиностроительных заводов и пути их использования» и «Основные пути максимального использования производительных мощностей механических цехов в условиях войны». В 1943 году Алдаков вернулся из эвакуации в Москву, где продолжил работать в МИЭИ. В 1945 году вышла еще одна его работа: «Методы определения производительности оборудования в механических цехах». Факультет претерпел еще один этап изменений. В нем появились кафедры экономики и организации машиностроения, технология машиностроения, экономики и организации авиационной промышленности, экономики социалистической промышленности.

Еще в период войны Хаджи-Мурад Алдаков посвятил много времени изучению методов адаптации промышленности к новым технологиям. Его стремление к инновациям можно было увидеть в организации работы на машиностроительном факультете, который имел учебно-методические кабинеты с высоким по тем временам уровнем технического оснащения: действующими макетами, электрическими табло, электромеханическими стендами для практических занятий, комплектами периодических изданий и учебно-методической литературой.

В 1954 году Хаджи-Мурад Алдаков по состоянию здоровья оставил пост руководителя факультета, который надолго сохранил дух новаторства.

Хаджи-Мурат Тимурович Алдаков указами Верховного Совета СССР был награжден медалью «За оборону Москвы» (1945 год), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946 год).

