Москвичи стали чаще пользоваться платными услугами

Объем платных услуг, оказанных населению столичными предприятиями, в феврале 2023 года увеличился в сопоставимых ценах на 9,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го и составил 234,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Наибольший рост в феврале наблюдался в сфере туристических услуг. Ее оборот увеличился на 46,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,1 миллиарда рублей. Динамика связана с повышением спроса на путевки в длинные выходные в конце месяца. Москва остается одним из наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма. Оживление туристической активности в феврале также способствовало увеличению выручки гостиниц на 20,6 процента — до 4,6 миллиарда рублей», — рассказал заммэра.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, существенный рост оборотов показали учреждения культуры, выручка которых в феврале составила 7,1 миллиарда рублей, что на 43,8 процента больше показателя аналогичного месяца прошлого года. В этом сегменте более всего повысились обороты музеев — на 68,1 процента в сопоставимых ценах.

Сохраняется также спрос на юридические и образовательные услуги. Оборот юридических организаций в феврале увеличился на 28,1 процента и достиг 2,3 миллиарда рублей, образовательных — на 20,1 процента, до 24 миллиардов рублей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

