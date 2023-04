Москвичи более 4,7 тысячи тысяч раз обратились за видеоконсультациями по имущественно-земельным и жилищным вопросам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Спрос на видеоконсультации в имущественно-земельной сфере вырос почти вдвое. Если в первом квартале прошлого года москвичи записались на онлайн-встречи со специалистами 2,6 тысячи раз, то в этом году сервисом воспользовались уже более 4,7 тысячи раз. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря сервису на портале mos.ru граждане могут оперативно решать вопросы в сфере недвижимости. Для видеоконсультаций доступно более 30 тем. Самые популярные касаются сверки расчетов по различным видам договоров, жилищного учета, предоставления жилья и субсидий на его приобретение.

«С начала 2023 года в виртуальную приемную по имущественно-земельным и жилищным вопросам Департамента городского имущества москвичи и предприниматели обратились более 4,7 тысячи раз. Это почти в два раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Чаще всего записывались на консультации по жилищным вопросам — более 2,9 тысячи раз, а по земельным и касающимся нежилой недвижимости — почти 1,8 тысячи», — уточнил Максим Гаман.

Рост количества записей на видеоконсультации связан с удобством формата. Главное преимущество — для получения информации заявителю не нужно ходить на личный прием в органы власти, все доступно онлайн. По мере роста спроса на услугу увеличивается и количество возможных слотов для записи. В сравнении с прошлым годом по жилищным вопросам их стало больше в три раза — с 15 до 45 в день, а записаться на консультацию по сверке расчетов по разным видам договоров можно в любой рабочий день, в то время как в 2022 году консультация проводилась один раз в неделю.

Москвичи высоко оценивают квалификацию специалистов и качество видеоконсультаций в имущественно-земельной сфере. Средняя оценка, которую они поставили по итогам онлайн-встреч, — 4,8 балла из пяти. Как отметили в Департаменте информационных технологий столицы, данные об оценке горожанами качества онлайн-услуг специалисты анализируют и используют для совершенствования сервисов на портале mos.ru. Обратная связь с жителями помогает улучшать цифровые сервисы столицы для удобства получения нужных услуг.

Запись на видеоконсультации по имущественно-земельным вопросам на портале mos.ru открывается за семь календарных дней. Пользователю необходимо в разделе «Услуги» перейти в категорию «Документы» и выбрать услугу «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а далее, ориентируясь на подсказки и разделы, выбрать интересующую тему, подходящую дату и время приема.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

