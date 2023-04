Монтаж лифтового оборудования, отделка подвалов, запуск 2 и 3 этапов II очереди: статус строительства кампуса НГУ на 19 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета активно продолжается. Делимся оперативными данными о ходе работ на объектах первой и второй очереди по состоянию на 19 апреля 2023 года.

Напомним, что кампус мирового уровня НГУ – один из приоритетных проектов развития Новосибирской области, одобренный Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживаемый Министерством высшего образования и науки РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства (в ценах 2021 года) – более 11 млрд рублей.

И в Учебном корпусе СУНЦ НГУ, и в Досуговом центре физматшколы продолжаются ранее начатые работы: по отделке помещения под ИТП и монтажу оборудования ИТП, монтажу лифтового оборудования, отделке в подвальной части, кровельные работы. В учебном корпусе работы по устройству внутренних стен продолжаются на первом-пятом этажах, в досуговом центре – на первом-третьем.

По Комплексу общежитий на 690 мест в обоих блоках продолжаются работы по устройству внутренних стен первого-шестого этажей, по отделке помещения под ИТП и монтажу оборудования ИТП, отделочные работы подземной части и кровельные работы.

Активные строительные работы ведутся и по Корпусу поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа.

К середине апреля полностью завершены работы подготовительного периода, в т.ч. завершены работы по устройству шпунтового ограждения и выносу канализационных сетей из зоны застройки, а также запущены в работу склад и столовая, действует сварочный пост.

Продолжается разработка грунта (17 200 куб.м.), устройство бетонной подготовки (готово 68 %), защитной стяжки по гидроизоляции подбетонки (68 %), фундаментной плиты (57 %), вертикальных конструкций подземного этажа (21 %), выполнено 176 м2 гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку. Начаты работы по монтажу башенного крана.

Начались и более активные действия по другим объектам второй очереди строительства – Научно-исследовательскому центру и Учебно-научному корпусу Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. Так, 7 апреля была опубликована закупка для заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ 2 и 3 этапов соответственно.

