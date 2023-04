МКБ вернет клиентам кешбэк 10% за оплату отелей в «МКБ Travel»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский кредитный банк (МКБ) развивает собственный сервис путешествий и улучшает условия для участников программы «МКБ Бонус» – теперь есть возможность получить дополнительный кешбэк 10% за бронирование и оплату отелей в сервисе «МКБ Travel».

Для этого в мобильном приложении банка «МКБ Онлайн» в разделе «Сервисы» нужно найти «МКБ Travel» (в интернет-банке сервис находится в разделе «Привилегии»), выбрать категорию «Номера в отелях». Далее клиент оплачивает понравившийся отель с типом «Оплата сейчас».

После этого дополнительные баллы будут начислены на бонусный счет в «МКБ Бонус» до 20 числа месяца, следующего после покупки.

«После ухода с российского рынка привычных сервисов для путешествий мы стали развивать собственную платформу «МКБ Travel» и давать клиенту альтернативу выбора, доступные цены и актуальные предложения. Так как у нас одна из лучших на рынке программ лояльности, появилась идея дать возможность получить дополнительные баллы, – отметил руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. – Планируйте отпуск, бронируйте отели в городе или за его пределами – за каждую оплату вернутся честные 10%».

