Места для отдыха и прогулочные маршруты: как благоустроят территорию возле будущей станции Поклонная МЦД-4

Территорию возле будущей станции Поклонная МЦД-4 на западе столицы благоустроят. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главные задачи проекта — сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулочные маршруты, приведем в порядок участок возле реки Сетуни, на финальном этапе проведем озеленение», — отметил Петр Бирюков.

Работы проведут на улицах 1812 года от дома 1 до дома 3, Генерала Ермолова от дома 2 до дома 4, Поклонная от дома 4 до дома 17, Проектируемый проезд № 1138, участок 2-го Мосфильмовского переулка от дома 22 до дома 24 на улице Пырьева.

На проспекте Генерала Дорохова установят четыре новые остановки общественного транспорта с зарядными слотами. В 2-м Мосфильмовском переулке на месте снесенных гаражей обустроят разворотную площадку для транспорта, для автомобилистов сделают парковочные карманы.

«Запланирован комплекс работ возле реки Сетуни, между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком. Укрепим склоны биоматами — специальным материалом из растительных волокон, сквозь которые прорастает трава. Это поможет устранить оползни и сформировать красивый газон. Вдоль реки обустроим прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами. Она включит пешеходный мост, который можно использовать как альтернативный маршрут к станции МЦД, и настил из террасной доски у воды», — рассказал заммэра.

На месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном и клумбами. Обновят и сквер возле дома 2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и цветники.

