Ледовая арена и горнолыжный комплекс: Сергей Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в разных районах Москвы

Сейчас в Москве строится 21 новый спортивный объект общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщикам предоставили в аренду без проведения торгов 23,6 гектара земли», — написал Мэр Москвы.

В частности, в Куркине завершается строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тысяч квадратных метров. Там будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, занятия хореографией, командные игры.

В Некрасовке возводят спортивный объект площадью 21 тысяча квадратных метров для тренировок и турниров по зимним видам спорта, а также шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу.

В Текстильщиках строят спортивный комплекс для спортивной школы олимпийского резерва № 65 «Ника», одной из ведущих столичных волейбольных школ. Его площадь составит 7,5 тысячи квадратных метров.

В Раменках появится горнолыжный спортивный комплекс, а в Зеленограде — центр водных видов спорта площадью около четырех тысяч квадратных метров.

«Благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город — сотни рабочих мест. Напомню, МаИП — особый статус. Ими могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспорта и спорта», — уточнил Мэр Москвы.

