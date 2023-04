К нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 130 столичных компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2023 года 19 столичных предприятий подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Общее число присоединившихся к нацпроекту компаний достигло 130. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«Национальный проект “Производительность труда” реализуется в столице с 2022 года. За это время к нацпроекту присоединилось 130 столичных компаний. Большинство предприятий относится к обрабатывающим производствам, в проекте также участвуют организации из сферы торговли, транспорта и строительства. Из них 32 компании уже завершили первый этап, внедрив на пилотном потоке методики повышения производительности труда, и распространяют полученный опыт на все производство. Суммарный экономический эффект от участия московских предприятий в нацпроекте превысил 1,2 миллиарда рублей», — рассказала Мария Багреева.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства компании минимизируют временные и трудовые затраты, что дает им возможность экономить ресурсы, высвобождать средства для внутренних инвестиций и улучшать технологии. В результате растут объемы производства и повышается конкурентоспособность предприятия.

Например, столичная компания «Икорный», которая занимается продажей морепродуктов, за шесть месяцев увеличила объем отгружаемой продукции на 31 процент и сократила время от начала производства до отправки товаров в магазин в четыре раза. Экономический эффект компании от участия в нацпроекте превысил 17 миллионов рублей. Еще один участник проекта, изготовитель светопрозрачных конструкций «Райтер», нарастил выпуск продукции на 11 процентов, что позволило увеличить экономический эффект более чем на 110 миллионов рублей.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 491 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

