Интервью Аллы Бакиной изданию «Аргументы и факты»

Центробанк приготовился к тестированию операций с реальными цифровыми рублями. У людей много вопросов к новинке, ведь дело касается денег. Ответы на них в эксклюзивном интервью aif.ru дала руководитель проекта цифрового рубля — директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Цифровой рубль и как им пользоваться

— Алла Станиславовна, что такое цифровой рубль?

— Цифровой рубль — это третья форма денег, которую Банк России будет выпускать в дополнение (а не для замены) к существующим наличным и безналичным рублям. Это еще один способ платежей и переводов, который в определенных ситуациях будет выгодней и удобней остальных.

Храниться такие рубли будут в цифровых кошельках на платформе Банка России. Там же будут проходить операции с цифровыми рублями.

А вот доступ к цифровым кошелькам люди и организации получат через привычные дистанционные каналы банковского обслуживания. Это мобильные приложения и веб-интерфейсы на сайте банков.

— Как пользоваться цифровыми рублями?

— Для начала нужно будет открыть цифровой кошелек. Когда цифровые рубли станут доступными для массового пользователя, в интерфейсе привычного вам мобильного приложения появится новое окошко «Цифровой рубль». Банк предложит вам открыть цифровой кошелек и при согласии предоставит возможность пополнить его с вашего рублевого счета. Подтвердив эту операцию, вы получите свои цифровые рубли и сможете ими пользоваться — переводить друг другу или оплачивать покупки.

Операции по механике близки к привычным переводам с карты на карту, через Систему быстрых платежей или оплате по QR-коду.

— Зачем нужен цифровой рубль, если схема оплаты такая же?

— Механизм действительно очень похож на уже существующие способы, но есть важные отличия.

Цифровой кошелек у гражданина или компании будет один, а доступ к нему — через любой банк, в котором он или она обслуживаются. Если у вас счета, например, в трех банках, то «попасть» в свой цифровой кошелек вы сможете через мобильное приложение всех трех этих банков. Вы сами выберете, какое вам удобнее использовать в тот или иной момент.

Традиционные безналичные счета у вас в каждом банке отдельные, и если вы меняете банк, то вам сначала нужно открыть счет в новом банке, затем перевести туда свои деньги, а потом закрыть счет в старом банке. С цифровым кошельком делать этого не придется.

И еще один очень важный момент: мы планируем, что операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Так что, выбирая цифровые рубли для платежей и переводов, люди перестанут зависеть от тарифов банков. Не секрет, что сейчас идет много дискуссий на этот счет.

— Зачем в таком случае цифровому рублю вообще нужны банки?

— Для доступа к цифровому кошельку. И для этого есть несколько причин. Большинство из нас — клиенты каких-либо банков, и мы легко ориентируемся в мобильных приложениях. Поэтому мы решили не осложнять никому путь к цифровому рублю и интегрировать его в привычную среду.

На стороне банков также находится идентификация клиентов. Поэтому открывать и пополнять цифровые кошельки мы будем с помощью банков. Банк России выбрал именно такой путь.

Кредитные организации — важнейший элемент банковской системы. Они сохранят все свои функции по привлечению клиентов и их банковскому обслуживанию: кредитование, открытие депозитов, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое.

— Банки будут брать комиссии за операции с цифровыми рублями?

— Нет. Этого не будет. Оператор платформы цифрового рубля — Банк России, и именно мы будем устанавливать тарифную политику по операциям с цифровым рублем.

Повторю, мы планируем, что для граждан открытие цифровых кошельков и любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными. Для компаний тарифы планируется установить не выше, чем в Системе быстрых платежей. Банки не вправе будут брать по этим операциям никакие комиссии.

— Можно ли будет платить цифровым рублем в ситуациях, когда пропало подключение к интернету?

— Да, но в перспективе. Такая технология сейчас в проработке. Это планируется реализовать на следующих этапах.

— Банки рекламируют удобный функционал для своих клиентов, например, автоматические платежи. Будет ли он в цифровом кошельке?

— Мы работаем над этой функцией. Но мы считаем, что подобные автоплатежи должны делаться самим человеком только с его согласия. Это наша принципиальная позиция — у граждан должна быть возможность тратить цифровые рубли на то, что хочется, и тогда, когда хочется.

С технологической точки зрения наша платформа позволяет автоматизировать платежи, если сам человек этого захочет. Например, таким образом можно настроить оплату спортивной секции ребенка, ЖКУ или подписку на музыку.

Запуск цифрового рубля

— Когда стартует открытая часть тестирования цифрового рубля?

— Мы не называем это «закрытой» или «открытой» частью тестирования. Для нас это определенные этапы работы. Этап пилота с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как только будут приняты соответствующие законодательные акты. Они обсуждаются в Госдуме и уже прошли первое чтение.

По результатам межведомственного согласования сформулированы поправки ко второму чтению, законодатели обещают рассмотреть их в ближайшее время. Вероятно, это вопрос нескольких недель. После этого мы начнем операции на реальных цифровых рублях.

— Что было на предыдущем этапе?

— Весь прошлый год мы и еще 13 российских банков пилотировали прототип платформы цифрового рубля. Банки технически подключились к платформе, доработали свои веб-интерфейсы и мобильные приложения. Мы также «опробовали» основные операции: имитировали открытие и закрытие кошельков, их пополнение с безналичных банковских счетов, переводы между кошельками.

— Сколько продлится пилот с реальными деньгами?

— Пока по планам точно до конца 2023 года. Но жестких сроков нет, и все будет зависеть от того, как будет проходить пилот и какое количество банков к нему дополнительно присоединится.

Мы стартуем с 13-ю банками, но в дальнейшем их список расширится. У нас уже сформирована вторая группа, которая подключится к пилоту позже. Это порядка 19-ти банков. Мы получаем заявки постоянно.

Нам важна не скорость, а качество. Необходимо отточить все операции, чтобы в итоге людям было удобно, комфортно и понятно, как пользоваться цифровыми рублями.

Вопросы безопасности

— Кому будет доступна информация о платежах цифровыми рублями?

— Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет. Никаких дополнительных рисков запуск цифрового рубля не несет.

— Брать взятки цифровыми рублями будет сложнее, чем обычными?

— У нас в России действует федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ). Требования к операциям с цифровыми рублями будут такие же, какие по закону предусмотрены для других банковских операций. Это единые требования, которым будут подчиняться и цифровые кошельки.

— Смогут ли хакеры взломать цифровой кошелек и украсть цифровые рубли?

— Уже на стадии проектирования и построения к платформе цифрового рубля предъявлялись самые высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа. Уровень защиты у нас на сегодняшний день беспрецедентно высокий. Система безопасности и антифрод мониторинга была построена с учетом накопленного опыта по борьбе с кибермошенниками. Эта система не статична, она будет улучшаться с учетом новых схем, если такие будут появляться на рынке.

Хотя мы предприняли все меры, чтобы защитить платформу от злоумышленников, людям важно помнить, что в подавляющем большинстве случаев преступники похищают их деньги с банковских счетов не в результате атаки на сам банк, а с помощью методов социальной инженерии. Другими словами, им удается обманывать людей, и те по неведению сами переводят им деньги или открывают доступ к счетам. Важно не допускать таких ситуаций и соблюдать правила кибергигиены, то есть не раскрывать никому конфиденциальные данные — пароли, ПИН-коды, номера счетов и кошельков и так далее.

— Что делать, если цифровые рубли все-таки украдут?

— Будут применяться те же средства и меры защиты граждан, какие сейчас применяются банками в случае проблем с операциями по безналичным счетам. Кроме того, могут появиться и новые. Например, Банк России для борьбы с мошенничеством предложил ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводе средств, это так называемый «период охлаждения».

В некоторых случаях банки могут сами предотвратить кражу средств, если по некоторым признакам заметят подозрительную активность. Такие методы используются для проверки при входе в личный кабинет клиента, они будут применяться и к цифровому кошельку. Хотя методы у мошенников однотипные, обстоятельства каждого конкретного случая уникальны и с ними надо разбираться. Гарантировать, что вам вернут деньги по первому требованию до разбирательств, нельзя.

— Вернет ли Центробанк владельцу доступ к кошельку, если он забыл пароль?

— У цифрового кошелька не будет паролей, которые, если забудешь, навсегда лишишься денег. Для доступа к кошельку его владелец пройдет идентификацию в банке и получит ключ. Если же с ним что-то случится, человек сможет повторно обратиться в банк и пройти процедуру заново. Кошелек и цифровые рубли на нем никуда не пропадут.

Социальные выплаты и маркировка цифровых рублей

— Будут ли россияне получать пенсии или социальные выплаты в цифровых рублях?

— Никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее.

Сегодня пенсии и зарплаты можно получать наличными или безналичным путем. Все зависит от желания человека. Цифровой рубль — это просто еще один инструмент.

Когда у цифрового рубля появится много пользователей и люди привыкнут к нему, те, кому это будет удобно, смогут указать свой цифровой кошелек вместо банковских реквизитов и получать деньги от государства в цифровом виде. В любой момент человек сможет изменить свое решение.

— Будет ли ЦБ выпускать специальные цифровые рубли только для оплаты определенной категории товаров? Например, выплачивать детские пособия цифровыми рублями, которые невозможно будет потратить ни на что, кроме товаров для детей.

— Уже сейчас маркировка ставится по определенным операциям, где это предусмотрено законодательством. Банки уже используют специальные коды по отдельным категориям операций. Например, исполнительное производство или оборонный заказ. Существуют механизмы, которые в установленных законом случаях помогают контролировать целевое использование средств. Аналогичные механизмы будут действовать и в отношении цифрового рубля.

Сбережения и кредиты в цифровом рубле

— Будут ли люди получать проценты на остаток на цифровом кошельке как по накопительным счетам?

— Нет. Цифровой рубль — это не средство сбережения, поэтому никакие проценты на остаток на цифровом кошельке начисляться не будут.

— Будет ли ЦБ ограничивать срок действия цифровых рублей, чтобы стимулировать людей отказаться от сберегательной модели поведения и больше тратить?

— Это очередной миф про цифровой рубль. Никакого срока годности у него не будет, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных. Все три формы денег абсолютно друг другу эквивалентны, это базовый принцип. Цифровые рубли не могут «сгореть», это не бонусные баллы по какой-то программе лояльности. Это одна из форм национальной валюты. Вот как держит человек бумажную купюру в физическом кошельке или средства на счете в банке, так и цифровой рубль останется с ним до тех пор, пока он его не потратит.

— Всегда ли курс цифрового рубля будет равен курсу наличного и безналичного рубля?

— Говорить о курсе одного рубля к другому рублю некорректно. Речь идет об одной и той же национальной валюте, у нее не может быть разных курсов в зависимости от формы. Всегда один наличный рубль равен одному безналичному и одному цифровому.

— Будут ли цифровыми рублями выдаваться ипотечные или потребительские кредиты?

— Нет, не будут. Нельзя будет взять кредит в цифровых рублях. Еще раз подчеркну, что цифровой рубль — это средство платежа. Кредитование — это услуга банков.

Правовые вопросы использования цифрового рубля

— Смогут ли кредиторы списать с цифрового кошелька рубли у должника подобно тому, как списываются долги с банковских счетов?

— В отношении цифровых кошельков граждан будут действовать те же правила, что уже действуют в отношении безналичных счетов. Как сейчас соответствующие службы, пользуясь своими полномочиями, в рамках закона взыскивают средства с банковских счетов должников, так же будет работать закон для цифрового рубля.

— Можно ли будет блокировать цифровые кошельки по решению суда или органа исполнительной власти?

— Именно по решению будет можно. Такие вещи определяются на уровне закона. Те возможности, которые по закону будут предоставлены уполномоченным органам в отношении цифровых кошельков, будут идентичны полномочиям, которые уже есть в отношении безналичных счетов. Цифровые рубли не станут способом обхода судебных решений.

— Можно ли будет передавать управление цифровыми кошельками недееспособных лиц опекунам и другим законным представителям?

— Да, никаких отличий от безналичных счетов. Можно будет делать все, что предусмотрено законом.

— А открывать отдельные цифровые кошельки детям?

— Да, так же, как с открытием счета в банке, то есть с 14 лет.

Переводы за рубеж

— Можно ли будет послать цифровые рубли получателю за рубежом?

— Сегодня мы сфокусированы в первую очередь на том, чтобы запустить платформу и провести пилот с реальными цифровыми деньгами. И речь идет о базовых операциях: открытие и закрытие кошельков, переводы друг другу, оплата по QR-коду. Наша задача сейчас — качественно пройти пилот и нарастить функционал внутри России. Это главный приоритет, причем без жестких рамок по срокам.

Трансграничные операции — тема для следующего этапа. В перспективе для того, чтобы у людей и компаний была возможность совершать трансграничные операции с цифровыми рублями, необходимо, чтобы аналогичные системы и возможности появились в других странах. Мы в Банке России видим, что многие государства работают над этим вопросом, но все находятся в разных стадиях. Дальше других продвинулся Китай, но и у него пилот продолжается не первый год.

В будущем мы планируем реализовать трансграничные операции во взаимодействии с другими платформами национальных валют. Там есть перспективы исключить посредников, тем самым снизив стоимость транзакций и повысив скорость проведения международных расчетов. Мы будем работать в этом направлении.

Цифровой рубль для бизнеса

— Будут ли платежи в цифровых рублях дешевле для бизнеса, чем платежи по банковским картам и безналичным переводам через платежные системы?

— С точки зрения сокращения издержек для бизнеса цифровой рубль будет привлекательным вариантом проведения платежей. Комиссии за прием оплаты цифровыми рублями для торговых точек мы планируем установить не выше, чем в Системе быстрых платежей. Это примерно в 2,5-3 раза выгоднее по сравнению с эквайрингом — «карточными» тарифами коммерческих банков.

Это сделано для стимулирования конкуренции, поскольку мы в Банке России по-прежнему придерживаемся позиции, что регулирование ценообразования в «карточных» моделях нецелесообразно.

Мы ожидаем, что Система быстрых платежей и цифровой рубль станут тем самым рыночным механизмом, который будет стимулировать снижение «карточных» тарифов для бизнеса, поэтому для нас так важно запускать и создавать альтернативные способы платежей и переводов. От развития конкуренции в конечном итоге выиграет потребитель.

Сергей Болотов, Аргументы и факты

