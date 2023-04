Дмитрий Вольвач: в год председательства России в ЕАЭС страны Союза будут стремиться к технологическому суверенитету

Source: MIL-OSI Russian Language News

Один из приоритетов России – более глубокая интеграция в рамках Евразийского экономического союза. Речь идет об энергетической сфере, обеспечении продовольственной безопасности и технологического суверенитета. Об этом в рамках брифинга рассказал заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук. Наша страна в этом году председательствует в ЕАЭС.

Вице-премьер подчеркнул, что председательство России в органах Союза строится в соответствии с задачами, поставленными Президентом Владимиром Путиным в январском обращении к главам стран-участниц ЕАЭС. В их числе – развитие технологического потенциала стран «евразийской пятерки» и достижение подлинной самодостаточности в этой сфере.

«В рамках российского председательства мы сосредоточились на развитии технологического потенциала государств-членов ЕАЭС, – подчеркнул Алексей Оверчук. – Предлагаем нашим партнёрам объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущих секторах экономики и вместе двигаться к технологическому суверенитету».

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, ЕАЭС уже делает первые шаги в этом направлении.

«По инициативе России в Союзе с 2021 года запущен реестр евразийской промышленной продукции, который содержит сведения о производимых товарах с высокой степенью локализации. Сегодня он включает информацию о 9 тысячах товаров от 94 производителей из всех стран Союза, которая используется для целей приоритетного доступа к государственным закупкам», – отметил замминистра.

У данного инструмента, по его словам, есть хороший потенциал для применения в сфере льготного финансирования кооперационных проектов. Замглавы ведомства также напомнил о необходимости качественно наращивать сотрудничество в совместном развитии критических технологий и активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации.

«ЕАЭС относится к регионам с ускоренными темпами развития цифровой экономики. В настоящее время 77,7 % населения Союза (более 155 млн граждан) имеет доступ к Интернету, – привел данные Дмитрий Вольвач. – При этом объем экспорта ИКТ-услуг стран ЕАЭС за аналогичный период вырос более чем в два раза – с 5,1 млрд долл. до 10,8 млрд долл. Рост экспорта услуг, осуществляемых цифровым способом поставки, составил около 38% – с 21,9 млрд долл. до 30,2 млрд долл. за тот же период».

По его словам, актуальными остаются задачи по налаживанию юридически значимого электронного документооборота между представителями государственных органов стран Союза и документооборота с участием хозяйствующих субъектов. Предполагается, что по итогам российского председательства страны Союза смогут создать правовые и технологические инструменты для решения этих задач.

Он также прокомментировал заявление Алексея Оверчука о том, что Россия на данном этапе делает всё возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В числе приоритетных направлений председательства России в ЕАЭС замминистра также выделил создание механизмов продовольственной обеспеченности в странах «евразийской пятерки».

«Наши страны обладают уникальным агропромышленным потенциалом, который показывает положительную динамику даже в текущих непростых условиях, – отметил Дмитрий Вольвач. – По экспертным оценкам, уже в 2023 году ЕАЭС может достичь полного самообеспечения. По мясу птицы, куриному яйцу, молоку, картофелю, овощам, говядине и сахару показатели самообеспеченности прогнозируются на уровне, превышающем 90%».

Кроме того, эффективным механизмом развития торгового и инвестиционного взаимодействия между странами ЕАЭС, по его словам, должно стать создание интегрированного биржевого рынка ЕАЭС, развитие товарной биржевой торговли и формирование ценовых индикаторов на ключевые товары взаимной торговли в национальных валютах.

Все обозначенные направления страны Союза рассматривают сейчас в качестве стратегических приоритетов, которые в ближайшее время найдут отражение в новых документах стратегического планирования ЕАЭС. Работу по их подготовке уже началась, для их создания страны Союза привлекают представителей делового и научного сообщества.

«Нам всем предстоит непростая работа по формированию новой архитектуры экономического сотрудничества на пространстве Большой Евразии, в сердце которой находится наше евразийское интеграционное объединение, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Готовы со всей ответственностью подойти к решению этих задач в соответствии с приоритетами, определёнными Президентом России. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить их практическую реализацию и проведение в жизнь».

