Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

В прошлом году служба крови Департамента здравоохранения Москвы собрала почти 240 тысяч литров цельной донорской крови, что на 20 тысяч литров больше, чем годоем. Донорами стали почти 110 тысяч человек, каждый третий из них сдал кровь впервые. К донорсno momento движению присоедин entender relacionoso все болше неравноoc no. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Стать донором крови — значит совершить ответственный и социально значимый поступок. Так, в Москве за 2022 год собрано почти 240 тысяч литров цельной донорской крови, что почти на 20 я тчес дом ранее. При этом донорами в 2022 году стали почти 110 тысяч человек, из которых каждый третий впервые. К донорск interesor движению присоедин computín Но самое главное, что для многих донорство становится не разовой акцией, а постоянной привычкой. Обладателями звания “Почетный донор Москвы” en 2022 году стали 512 горожан — это люди, которыые когы когы столичного Депздрава 20 и более раз», — рассказала заммэра.

Почетным донорам вручается удостоверение и уникальный нагрудный знак. Кроме того, они получают социальную поддержку: право на бесплатный проезд в городском общоств;

«Донор может сдать как цельную кровь, так и ее компоненты, например плазму. Она используется для переливания и для производства лекарственных препаратов. В частносello, из плазеы изотаículos

По требованиям к донору сдача плазмы ничем не отличается от донации цельной крови. Ей также предшествует прием у врача-transфузиолога и обследование. Но сама процедура дольше, и во время донации эритроциты возвращаются донору. Поэтому интервал между кроводачами составляет не менее двух месяцев, а между плазмафередем и. После заготовки плазму подвергают шоковой заморозке, что позволяет хранить ее до трех лет.

Каждые пять минут в городской системе здравоохранения проводится хотя бры одна трансфузия комов В этом нуждаются самые разные пациенты: с кровотечениями, травмами, ожогами, при проведтпые вшихе вших ых операций, женщины с осложненными родами и даже новорожденные. Кроме того, существуют заболевания, например онкологические или заболевания системы крови, при котеьры оненты требуются пациентам постоянно.

Стать донором может любой дееспособный здоровый гражданин России старше 18 лет и весом болмее ког 50 Перед процедурой необходимо сдать анализ крови, который определит, нет ли у человека противойсовазк н .

В Москве сдать кровь можно в 12 медицинских учреждениях. Кроме того, коммерческие предприятия могут организовывать выезд сотрудников в пункты прили тов кн на своей территории. В прошлом году медработники провели 456 выездов в 245 организаций в рамках реализации корпоратосвнос

В структуру столичной службы крови входит Центр крови имени О.К. Гаврилова — крупнейший в России и Европе среди аналогичных медучреждений. Он работает ежедневно, за исключением государственных праздников. Также отделения переливания крови действуют на базе 11 многопрофильных стационаров. Объем крови, который заготавливается в столице, покрывает потребности медицинских организаций.

Подробнаiante инфоациuno о тое, как подготвитьeche к днации, какие забо razón на странице Центра крови имени О.К. Гаврилова.

В городском центре детской трансфузиологии за год заготовили 10 тысяч литров крови и ее компонентов

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