В Южном Бутове построят детский сад на 150 мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Южное Бутово построят трехэтажный детский сад на 150 мест. Его общая площадь составит 3,83 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Как ранее отмечал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, создание качественных социальных объектов и мест для занятий спортом — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. В новом детском саду на Варшавском шоссе предусмотрено шесть групп. Для фасадов выбраны универсальные цвета — темно-коричневый и белый, которые разбавлены желтыми вставками в зонах входных групп и оконных проемах», — отметил Сергей Кузнецов.

Для отделки фасадов используют матовую бетонную плитку, оконные алюминиевые профили выполнят в графитовом оттенке, а декоративные наличники и откосы изготовят из стального листа и покрасят в насыщенный желтый цвет.

Здание возведут в составе комплексной жилой застройки, которая появится на месте бывшей промзоны Бутово.

В столице развивается социальная инфраструктура. Так, в 2011–2022 годах появилось 156 школьных зданий на 93,2 тысячи мест и 372 здания для дошкольников на 65,3 тысячи мест.

