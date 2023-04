В электронных медкартах детей теперь доступны новые медицинские справки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В электронной медицинской карте (ЭМК) появились новые справки для детей и взрослых. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы продолжаем расширять функционал электронной медкарты. Теперь в детских медкартах хранится информация о выданных в городских поликлиниках справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортных картах, справках в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также родители и дети старше 15 лет в ЭМК могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школ и детсадов. Иметь такие документы в цифровом виде действительно удобно — информация о здоровье детей всегда под рукой. В случае утери справок не нужно записываться на прием для оформления новых — быстро распечатать их смогут в кабинете выдачи справок и направлений. Это упростит работу врачей, освободит их от дополнительной бумажной работы, высвободит время для приема больных. Также теперь справки и карты для санаторно-курортного лечения, справки в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными доступны и в электронных медкартах взрослых пациентов», — рассказала Анастасия Ракова.

Эти медицинские документы содержат информацию о состоянии здоровья ребенка, список рекомендаций по оздоровительной терапии, а еще данные об эпидокружении — они необходимы для получения путевок в оздоровительные учреждения.

Обновленный раздел «Справки и мед.заключения» детской электронной медкарты в веб-версии сервиса теперь состоит из трех блоков: справки, медицинские заключения и рекомендации.

В блоке «Справки» доступна санаторно-курортная карта по форме № 076/у и четыре новых справки: справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у, справка в лагерь по форме № 079/у, справка в бассейн и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Санаторно-курортная карта оформляется после получения справки для санаторно-курортного лечения, помогает врачу в оздоровительном учреждении подобрать комплекс лечебных и общеукрепляющих процедур и сообщает об отсутствии противопоказаний у пациента к определенным процедурам. Карта имеет две части: первую заполняет педиатр до отъезда в лечебно-оздоровительное учреждение, вторую — медработник санатория по окончании срока пребывания в нем.

Также теперь справки и карты для санаторно-курортного лечения, справки в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными доступны и в электронных медкартах взрослых. В мобильной версии медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» справки, рекомендации и медицинские заключения отображаются в разделе «Справки».

При просмотре каждого из перечисленных документов отображается дата выдачи, порядковый номер, наименование и набор необходимых сведений в соответствии с его назначением. Кроме этого, указаны специальность, фамилия, имя, отчество врача, выдавшего справку, и медицинская организация, в которой она оформлена.

В новом блоке «Рекомендации» родители и дети старше 15 лет могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения образовательного учреждения. Они оформляются в момент первого обращения ребенка к врачу по причине болезни. Ранее эта информация в электронном виде была доступна только врачам поликлиник в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сотрудникам медблоков образовательных учреждений в системе «ЕМИАС.Школа» и педагогам в электронном журнале «Московской электронной школы» (данные о периоде отсутствия ребенка по болезни). Пациенту или его родителю врач озвучивал данные сведения на приеме.

Сегодня в электронной медкарте детей на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» родителям в онлайн-режиме доступны протоколы осмотров врачей, лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии, включая изображения снимков), выписки из стационаров, история вакцинаций и персонализированный региональный календарь детских профилактических прививок. Помимо этого, в ЭМК можно ознакомиться с информацией о выписанных действующих рецептах и данных о вызовах скорой помощи, самостоятельно внести сведения о наличии или отсутствии аллергии у ребенка, заполнив анкету из десяти уточняющих вопросов. Пользователи имеют возможность самостоятельно загружать и выгружать документы из медкарты, отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Получить доступ к своей медицинской карте могут все москвичи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. У родителей также есть возможность просматривать медкарту ребенка.

Умные помощники на страже здоровья: москвичи стали чаще пользоваться электронными сервисами в сфере медицины

Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сегодня основу этого процесса составляет единая цифровая платформа, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и городским Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан хранятся в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн. Проект предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество проводимых исследований и лечений.

