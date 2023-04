В СПбГАСУ стартовала конференция BIMAC-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ стартовала VI Международная научно-практическая конференция «BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2023).

Алина Постовалова, Евгений Рыбнов, Станислав Казарин и генеральный директор компании «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» Александр Лапыгин

Конференция проходит в рамках образовательного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли» на базе Федеральной инновационной площадки СПбГАСУ.

Модератором пленарного заседания выступила Алина Постовалова, заместитель директора по инновациям и учебной работе Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, руководитель Университета Минстроя, руководитель отраслевого направления Университета Иннополис.

Константин Михайлик

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик. Спикер рассказал об обеспечении технологического суверенитета строительной индустрии России, которое объединяет самых разных людей: представителей государственной власти, бизнеса, научного сообщества и студентов, способных выдвигать смелые идеи.

«Санкт-Петербург является лидером в цифровом моделировании в строительстве. У нас впервые в России цифровая информационная модель линейного объекта получила положительное заключение государственной экспертизы. Сегодня в Петербурге действуют две крупнейшие в стране системы, обеспечивающие работу строительного комплекса. Первая – ведомственная система Комитета по строительству: проектная деятельность всего, что строится за счёт бюджетного финансирования, управляется с помощью этой системы. Второй проект – Единая система строительного комплекса (ЕССК), с помощью которой взаимодействуют все застройщики, ресурсные организации и органы власти. Бо́льшая часть документооборота, сопровождающего жизненный цикл строительства, проходит в электронной форме через эту систему. Кроме того, сегодня с помощью ТИМ-моделей мы готовы начинать эксперименты с динамическими моделями, транспортными потоками, потоками туристов, их интересов в Санкт-Петербурге и прочее», – заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов рассказал, что на протяжении шести лет конференция по BIM-моделированию служит пространством для открытого диалога представителей государственной власти, профессионального сообщества, компаний-разработчиков специализированного программного обеспечения, а также образовательных и научных организаций о применении технологий информационного моделирования на протяжении всего жизненного цикла объектов капитального строительства. В рамках конференции регулярно проводятся мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам информационного моделирования, издаётся сборник статей, материалы которого востребованы профессиональным и академическим сообществом, активно цитируются.

Ректор СПбГАСУ подчеркнул: необходимость использования технологий информационного моделирования ставит серьёзную задачу по подготовке кадров. В настоящее время её решение стало реальной необходимостью для строительных вузов – подготовить выпускника, компетентного в вопросах информационного моделирования.

«Хочу выразить благодарность Правительству Санкт-Петербурга, партнёрам: НОТИМ, Национальному объединению проектировщиков и изыскателей, компаниям “АСКОН”, “СиСофт”, Университету Минстроя за активное участие в подготовке и организации конференции», – сказал Евгений Рыбнов.

Президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов проинформировал о ключевых мерах поддержки российского ПО в строительной отрасли. В числе предложений – использовать средства компенсационных фондов ликвидированных саморегулируемых организаций для стимулирования цифровизации, в частности, для субсидирования отечественного программного обеспечения; частичное возмещение затрат заказчиков на использование технологий информационного моделирования при проектировании межвузовских кампусов; обучение проектировщиков, заказчиков технологиям информационного моделирования; подготовка обоснования и конкретных предложений по изменению действующих нормативных актов.

Конференция будет работать по 21 апреля. Практикующие специалисты в области проектирования зданий и сооружений, руководители строительных компаний, научные сотрудники, а также заинтересованные студенты, аспиранты, магистранты и преподаватели вузов обсудят актуальные вопросы внедрения передовых BIM-технологий в практику и научную деятельность в вопросах строительства и архитектуры.

