В СПбГАСУ наступили «Архитектурные сезоны»

В СПбГАСУ проходит Всероссийский творческий форум с международным участием «Архитектурные сезоны». В нём принимают участие порядка 500 студентов и магистрантов из многих городов России, Белоруссии, Узбекистана, Киргизстана и Казахстана. Студенты СПбГАСУ – активные участники форума, а члены студсовета – в числе его организаторов.

Открытие форума состоялось в Доме архитектора при участии специалистов одной из крупнейших проектных фирм – архитектурного бюро «Студия 44».

Декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк (справа) на открытии «Архитектурных сезонов» в Доме архитекторак

«Архитектурные сезоны» с каждым годом становятся всё популярнее среди студентов, поскольку дают им возможность войти в архитектурное сообщество, услышать профессиональные мнения учёных и практикующих архитекторов по актуальным вопросам современной архитектуры. Кроме того, обучающиеся по программам магистратуры второго года обучения получают возможность представить свои работы на научно-практической конференции, проходящей в рамках форума. В целях подготовки студентов к успешной защите в программу форума также включён мастер-класс по ораторскому искусству, сообщила декан архитектурного факультета Екатерина Возняк.

В рамках форума работает выставка студенческих курсовых работ. Среди них проводится конкурс: лучшие определят путём онлайн- и офлайн-голосования в три этапа – сначала работы отберут студенты, затем преподаватели, а окончательно победителей выберут сотрудники «Студии 44».

Помимо этого, в рамках «Архитектурных сезонов» проходят лекции, дебаты, на которых обсуждаются проблемы архитектуры и урбанизма. Сегодня состоится брейн-ринг – межвузовская олимпиада по истории искусства и архитектуры, в котором примут участие пять команд из четырёх вузов, в том числе СПбГАСУ. На следующей неделе пройдёт круглый стол и клаузура «Green Zoom», а студенты обсудят книгу Ле Корбюзье «Когда соборы были белыми».

