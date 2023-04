В Политехе обсудили огнезащиту материалов и конструкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

18 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялось пленарное заседание I Международной научно-практической конференции «Огнезащита материалов и конструкций». Мероприятие проводится совместно с Санкт-Петербургским университетом государственной противопожарной службы МЧС России и при поддержке других научных и образовательных организаций России, Беларуси, Казахстана и международных ассоциаций по пожарной и промышленной безопасности. Участники конференции представили результаты работ по широкому спектру тем, отражающих современные тенденции развития технических средств и нормативно-правовых основ огнезащиты строительных конструкций.

Генеральный спонсор конференции — АО «ТИЗОЛ». Официальными спонсорами выступили «AlphaNeo», ООО «ПИР-ППЭБ», ООО «Огнеза», ООО «ПРОЗАСК», ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», ООО «НПК «ОгнеХимЗащита», ООО «Техстронг», НО «АССОЦИАЦИЯ «РАПЭКС», ООО «НПК ПРОМИЗОЛ», ООО «КНАУФ ГИПС», ООО «ТЕРРИТОРИЯ», ООО «Экотермикс», Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в сфере техносферной безопасности «Техносферная Безопасность», Группа компаний «Гефест».

Мероприятие открыл председатель организационного комитета конференции, академик РАН, д.х.н., профессор, научный руководитель ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН Александр Александрович Берлин, который рассказал об актуальности рассматриваемых вопросов, связанных с огнезащитой, и привел важные статистические данные о пожарах в России.

О крепких связях Политехнического университета с университетом ГПС МЧС и группой компаний «Гефест» сообщил проректор по научно-организационной деятельности СПбПУ, д.т.н., доцент Юрий Сергеевич Клочков: Мы давно занимаемся подобными вопросами. У нас есть Инженерно-строительный институт, где действует Высшая школа, которая занимается данными проблемами. Надеюсь, что за счёт сплочения коллективов университетов, научных организаций, научно-производственных компаний мы сможем качественно повысить уровень решения задач по огнезащите .

Модератором пленарного заседания конференции выступил заместитель председателя орг. комитета, д.т.н., профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС России Андрей Борисович Сивенков.

В конференции участвуют более 120 экспертов очно и в онлайн-формате: не только учёные, но и представители индустрии, специалисты и эксперты в области огнезащиты. Программа включает пленарные и устные доклады, выставку производителей огнезащитных материалов, а также круглый стол с обсуждением актуальных проблем огнезащиты строительных конструкций.

Валентина Владимировна Богданова, д.х.н., профессор, заведующая лабораторией «Научно-исследовательский институт физикохимических проблем» Белорусского государственного университета выступила с докладом «Разработка огнезащищённых природных и синтетических полимерных материалов». Евгений Александрович Мешалкин, д.т.н., профессор, академик НАНПБ, председатель Правления ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли», рассказал о проблемах применения нормативных требований.

Политех представляли к.т.н., доценты Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Сергей Сергеевич Зимин и Марина Викторовна Гравит. Они поделились проблемами огнестойкости строительных конструкций исторических зданий Санкт-Петербурга. Выступление политехников вызвало живой интерес и обсуждение.

Также участники рассмотрели другие вопросы, среди которых разработка огнезащитных средств для материалов и конструкций, эффективные технологии их применения, методы огневых испытаний, оценка параметров эффективности огнезащиты, обеспечение долговечности средств огнезащиты, сертификация и подтверждение соответствия качества огнезащитных средств.

После пленарного заседания участникам провели экскурсию в лаборатории и Музей истории Политеха.

Конференция продолжается в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, где 19 и 20 апреля проходят секционные заседания, круглый стол и выставка производителей огнезащитных материалов. В работе круглого стола «Нормативно-технические вопросы проектирования и применения огнезащиты для материалов и конструкций» приняла участие к.т.н., доцент Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Марина Викторовна Гравит, которая рассказала о пределах огнестойкости стальных конструкций при стандартном и углеводородном температурных режимах пожара с огнезащитой различных типов.

По итогам конференции будет издан сборник тезисов докладов. Все участники выразили надежду, что это мероприятие, посвященное огнезащите, станет традиционным.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI