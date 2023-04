В Московском регионе половодье пройдено штатно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены в достаточном объеме — примерно на 87 процентов от общего объема. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Заключительная фаза весеннего половодья завершена, на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек, поэтому гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ заполнены до плановых отметок, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение города», — рассказал Петр Бирюков.

По словам заммэра, к прохождению половодья городские службы подготовились заранее: в частности, был утвержден регламент взаимодействия, в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения. В преддверии прохождения паводка и половодья был реализован комплекс подготовительных мероприятий: проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Вазузской и Волжской. Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

