В ГУУ разрабатывается дорожная карта проектного обучения в России

19-20 апреля 2023 года в Государственном университете управления в рамках III Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии». состоялась проектная сессия «Парадигма проектного обучения в высшем образовании».

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего и Государственный университет управления. К участию были приглашены ректоры и проректоры более 150 российских вузов, руководители органов власти, представители деловых кругов и общественных организаций.

По словам заместителя директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Алексея Левченко Государственный университет управления должен взять на себя ведущую роль в организации, налаживании и сопровождении системы проектного обучения в России. У вуза есть не только большой и успешный опыт в этом направлении, но и стремление развивать систему дальше и делиться наработками с коллегами.

Проектная сессия проходила в Центре информационных технологий ГУУ и началась с пленарного заседания, в котором принял участие уже упомянутый заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Алексей Левченко, а также ректор ГУУ Владимир Строев и председатель правления Лаборатории институционального проектного инжиниринга Артур Пахомов.

Владимир Строев приветствовал собравшихся, поблагодарил Минобрнауки за поддержку начинания ГУУ и сразу признал, что вопросов и проблем в области проектного обучения так много, что за один день их все разобрать будет невозможно.

Алексей Левченко говорил о том, что интенсивное развитие современной экономики ставит большие задачи перед университетами. Чтобы выполнять их система образования должна развиваться быстрее складывающейся обстановки, а это крайне сложно. Он поблагодарил ГУУ за то, что университет не отворачивается от решения тяжёлых вопросов проектного обучения, более того, ставит их перед Министерством и вместе ищет ответы. В конце приветственной речи Алексей Левченко пожелал студентам «выжимать» из своих преподавателей как можно больше знаний.

После этого самая молодая часть публики отправилась работать на хакатон «Технологии городского развития», который в тоже время проходил в ГУУ в рамках III Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии».

Председатель правления Лаборатории институционального проектного инжиниринга Артур Пахомов выступил с докладом на тему взаимодействия бизнеса с университетами: «Вуз как эффективная система управления нематериальными активами в парадигме Техноэкономики». Эксперт сообщил, что старые методы развития капитала перестают хорошо работать. Сейчас между бизнесом и образованием явно ощущается нехватка связующего звена, которое превращает идеи в дела, а элементы в систему. Рост реализации университетских проектов наблюдается, но он небольшой. Причём около четверти малых инновационных предприятий вскоре ликвидируются. Систему необходимо менять. И один из путей для изменения – это создание консорциумов. Артур Пахомов привёл примеры некоторых успешных проектов: «Соты», «ПИФАГОР», «Иннолимпийские игры». Отметил успешное сотрудничество с ГУУ. Все эти проекты реализовывались с участием цифровой платформы делового взаимодействия BusinessChain. На данный момент в стране вполне достаточно платформенных решений для цепочки превращения нематериальных активов в бизнес. Нет нужды выделять силы и средства на создание чего-то нового, когда можно объединить уже имеющиеся платформы в единую систему.

Затем слово вновь взял представитель Министерства науки и высшего образования. Алексей Левченко напомнил, что в вузах уже сейчас много проектных центров, например, Управление акселерационных программ и проектного обучения в ГУУ. Идеи и технологии создаются именно в вузах, а условия сотрудничества им диктует бизнес. Парадигма этих отношений должна поменяться в сторону равноправного сотрудничества.

Владимир Строев согласился, что такой перекос существует. Нужно стремиться к изменению ситуации, но это будет не просто, так как цели у образования и бизнеса всё же немного разнятся. Ректор поделился своим опытом в деле привлечения работодателей к сотрудничеству. Привёл успешный пример введения практики бизнес-завтраков в ГУУ, где партнёры привлекаются в неформальном общении. Рекомендовал другим ректорам лично участвовать в подобных мероприятиях, чтобы привлекать крупные компании. Дал другие практические советы.

Отдельно Владимир Строев отметил, что в качестве результата работы проектной сессии Министерство науки и высшего образования ждёт дорожной карты внедрения и развития проектного обучения в университетах России с готовыми шаблонами основных форм и документов.

Участники проектной сессии «Парадигма проектного обучения в высшем образовании» два дня активно работали ради достижения поставленной задачи. Обменивались опытом между собой, вместе со студентами обсуждали их потребности и пожелания. Наиболее активным участникам было выдано удостоверение о повышении квалификации в объёме 16 часов.

Конечно, невозможно решить все вопросы в одночасье. Перед экспертами лежит пласт глубоких проблем. Но работа ведётся поступательно и Государственный университет управления остаётся в её авангарде.

