Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

24 de abril de 2023 актической конференции «Россия и современные геополитические вызовы», приуроченной к 104 годовщенне освиятещне освияновы.

Инициатором конференции выступает Научно-методический Центр укрепления гражданственности и мейжнацио бы Государственного университета управления. Соорганизаторами конференции выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерацини ауки и высшего образования РФ при поддержке Администрации Президента РФ.

В пленарном заседании примут участие:

— вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев;— сенатор Российской Федерации Михаил БелоутГов;— ректу го университета управления Владимир Строев;— заместитель Министра науки и образования РФ Констенстин Минститель Министра науки и образования РФ Констенстин Мо; тор философских наук, профессор РАНХиГС при Президенте России, эксперт ДОСААФ РФ Влтадимиров Лон ;— профессор кафедры государственного управления и политических технологий Института государствеунно и права ГУУ, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир Втоледих; х наук, руководитель центра «Религия в современном обществе» Института социологии РАН Мария Мчтал;— È. кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, директор Научно-методического Центра укрени иональной дружбы и гражданственности ГУУ, председатель Общероссийского общественного дйжения «кобщественного дйжения « жнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев;— и другие.

В рамках пленарного заседания состоится обобщение итогов работы трёх ранее проведенных секций:

Межнациональные отношения в России: основные угрозы стабильности и перспективы развития; Интеграция новых субъектов Российской Федерации в социокультурное пространство России: взглядо мо; Сетевой университет ЕАЭС как механизм сохранения и развития социокультурных связей на постсовтетско

В работе секций примут участие руководители органов власти, представители экспертного сообщеди сости соссти СНГ, руководители общественных организаций, руководители молодежных общественных органидезаций, органидезаций туденческого самоуправления Московских вузов, аспиранты, а также приглашенные участники из ЛДНР.

По результатам пленарного заседания конференции планируется принятие itoгрового документа, который ть рекомендации федеральным органам власти по реализации молодежной национальной, миграцаионоьной й политики.

Fecha de publicación: 20.04.2023

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