Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 апреля в ГУУ состоялся круглый стол Комиссии по молодежной политике Общественной палаты города Москвы «Молодежь Москвы: векторы развития».

Открывая работу круглого стола, председатель Комиссии по молодежной политике Общественной палаты Сергей Куликов выразил благодарность ректору ГУУ Владимиру Строеву, заметив, что «приятно, когда руководители учебных заведений понимают значимость воспитательной работы и молодежной политики. ГУУ – двигатель молодежной политики в Москве».

Ректор ГУУ Владимир Строев был награжден благодарственным письмом Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой «За активное участие в реализации молодёжной политики города Москвы».

«Много лет мы уделяем большое значение воспитательной работе с молодежью, неслучайно московское отделение корпуса ВСКС находится в ГУУ. Не раз члены корпуса участвовали в спасательных мероприятиях, как показательных, так и настоящих.

Для меня удивительно, что кому-то надо доказывать необходимость работы с молодежью в вузах. Студенты и есть та самая молодежь, мы тут ради них, их образования, чтобы в будущем они могли достойно представлять ГУУ, Москву и Россию».

Заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артем Демин подчеркнул, что «молодежь – это драйвер развития столицы. Ключевой принцип, которым руководствуется комитет по работе с молодежью, – создание условий для гармоничного и всестороннего развития молодого человека, поддержка молодёжных инициатив и их интеграция в развитие мегаполиса».

Депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов отметил взаимосвязь молодежной политики и развития города в целом: «если Москва притягивает молодежь, значит лучшие умы и силы со всей страны будут собраны здесь, значит Москва будет ещё активнее развиваться, будет развита экономика города, созданы комфортные условия жизни».

В ходе работы круглого стола, выступающие неоднократно выражали благодарность ГУУ и его ректору Владимиру Строеву за активное участие в добровольческом спасательном движении города Москвы.

Заместитель начальника Управления объектовых подразделений Главного управления МЧС России по городу Москве Олег Ткачук отметил, что «ГУУ – точка притяжения для добровольцев в сфере спасательного дела, где они получают необходимые знания и навыки».

Собравшиеся эксперты обсудили перспективы развития добровольческого спасательного движения Москвы, а также реализацию проектов и программ в сфере молодежной политики в проектном офисе «Молодежь Москвы».

Руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина подчеркнула, что «одна из задач офиса — это не делать события для молодёжи, а дать возможность молодым людям самим создавать проекты и мероприятия, которые были бы интересны именно им».

В завершении работы круглого стола прошло награждение благодарственными письмами Председателя Московской городской думы города Москвы Алексея Шапошникова особо отличившихся участников движения ВСКС.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI