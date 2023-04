Высшая школа экономики стала лучшим вузом страны по версии hh.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«В рамках формирования рейтинга мы посмотрели более 500 тысяч резюме выпускников, которые закончили обучение в 2021–2022 годах. В список вошли 411 вузов, рейтинг охватил весь спектр высшего образования в России. В рейтинге представлены не только государственные вузы, но и частные», — отметила руководитель молодежного направления портала hh.ru Ирина Святицкая.

