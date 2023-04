«Волшебные тыквы» в детской библиотеке № 178 — культурном центре имени А.Л. Барто

Source: MIL-OSI Russian Language News

В детской библиотеке № 178 — культурном центре имени А.Л. Барто научат украшать тыквы лагенарии.

Участники изучат основы декорирования, придумают сюжет и воплотят его, используя краски, кусочки ткани, фетра и другие подручные средства. Необычные овощи, напоминающие сосуды с вытянутым горлом, превратятся в сказочных персонажей, например жар-птицу или дракона.

