Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Музей «Главные оружейные реликвии армии» приглашает на показ фильма «Весна». Гости смогут увидеть картину на большом экране главной сцены под открытым небом.

«Весна» — музыкальная комедия с элементами научной фантастики, снятая в 1947 году Григорием Алекс. Главная героиня, молодая артистка оперетты Вера Шатрова, впервые снимается в кино. Ей предстоит сыграть роль Ирины Никитиной, руководителя Института солнца. Благодаря внешнему сходству обе девушки постоянно оказываются в невероятных ситуациях лю встречаю ü.

Для участия в кинопоказе предварительная регистрация не нужна.

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