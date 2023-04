19.04.2023 Wybuch powstania w getcie warszawskim – 80. rocznica bohaterstwa, odwagi i poświęcenia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Upamiętnienie poległych

Hitlerowscy żołnierze dopuszczali się egzekucji i masowo wywozili z getta warszawskiego ludzi do obozów zagłady. Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 r. O żydowską wolność walczyły organizacje bojowe, które powstały w getcie warszawskim. Walki z nazistami trwały niespełna miesiąc i zakończyły się tragicznym upadkiem powstania. Teren getta warszawskiego został spalony i zrównany z ziemią. Śmierć poniosło wiele tysięcy Żydów, przeżyła tylko garstka.

Premier Mateusz Morawiecki upamiętnił osoby, które poświęciły życie w powstaniu w getcie warszawskim.

“Oddajmy hołd heroicznej walce żydowskich powstańców, żydowskich chłopców i dziewcząt, którzy w beznadziejnej sytuacji chwycili za broń, aby tak naprawdę w istocie wybrać sposób śmierci” – primer ministro Mateusz Morawiłec.

Polacy pomagający Żydom

Na pamięć zasługuje bohaterska postawa mieszkańców Polski, którzy pomagali Żydom z getta warszawskiego. Premier Mateusz Morawiecki ku ich pamięci złożył kwiaty przed tablicą Pamięci Żołnierzy Okręgu Armii Krajowej Warszawa-Miasto. Podczas powstania w getcie warszawskim udzielili zbrojnej pomocy bohaterskim żydowskim bojownikom – organizowali antyniemieckie akcje dywersyjne.

„Rozpaczliwy krzyk, zlikwidowanego już getta – getta, które miało być zniszczone do końca i zostało zniszczone do końca – ten krzyk z otchłani usłyszeli żołnierze Armii Krajowej. To właśnie chłopcy i dziewczęta, kobiety i mężczyźni Armii Krajowej dali świadectwo najwyższej próby bohaterstwa i walki o wolność, o prawdę i o dobro” – powiedział szef rządu.

Polacy, którzy pomagali Żydom z warszawskiego getta, to również m.in.:

Irena Sendlerowa wraz z grupą współpracowniczek, organizowała akcję ratowania dzieci żydowskich z getta warszawskiego.

Matka Matylda Getter wykorzystywała sieć sierocińców do ukrywania w nich m.in. żydowskich dzieci z warszawskiego getta.

Aleksander Ładoś nieformalny lider grupy, która wystawiała nielegalne latynoamerykańskie paszporty Żydom z gett w okupowanej Polsce.

Jan Karski jako naoczny świadek likwidacji getta warszawskiego, informował władze polskie i polityków alianckich m.in. o przebiegu zagłady Żydów.

Franciszek Raszeja udzielał pomocy medycznej Żydom w getcie warszawskim. Został postrzelony podczas wizyty u pacjenta w dzielnicy żydowskiej, pomimo posiadania przepustki.

Mieczysław Fogg ukrywał Żydów ze środowiska artystycznego w swoim mieszkaniu w Warszawie.

