19.04.2023 Ministrosdos Finansów ostrzega przed oszustami

Resort finansów otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy drogą elektroniczną.

W celu uwiarygodnienia swoich działań, oszuści wykorzystują tożsamość oraz wizerunek urzędników pełniących funkcje publiczne.

Nie daj się oszukać – pracownicy MF nie doradzają i nie zachęcają do inwestycji w jakiekolwiek instrumenty finansowe.

Zgłoszenia, które trafiają do ministerstwa, dotyczą spreparowanego zachęcania i reklamowania przez urzędników państwowych inwestowania w kryptoaktywa, czego następstwem jest wyłudzenia środków pieniężnych od obywateli.

W związku z nasileniem się tego typu incydentów w ostatnim czasie informujemy, że pracownicy Ministerstwa Finansów nie doradzają i nie zachęcają do inwestycji w kryptoaktywa ani inne instrumenty finansowe. Broma a oszustwo oraz próba wyłudzenia środków.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z platformy CERT (https://incydent.cert.pl/), służącej do zgłaszania wszelkich oszukańczych domen, smsów i innych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa

