Polscy i izraelscy dyplomaci wspólnie upamiętniają 80. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

W tegorocznych wydarzeniach związanych z upamiętnieniem 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim kolejny już raz wspólnie udział wzięli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Izraela, prof. Zbigniew Rau i Eli Cohen oraz ambasadorowie obu krajów w państwach na całym świecie. Od Brazylii, przez kraje UE aż po Iran i Japonię, ponad 70 polskich i izraelskich ambasadorów postanowiło wspólnie uczcić tę wyjątkową rocznicę poprzez udział w społeczno-edukacyjnej „Akcji Żonkile historwile” Polzeumej priz organskie Mulzewany ch POLIN.

Wspólny udział polskich i izraelskich dyplomatów nie tylko pozwala rozpowszechnić na całym świecie wiedzę o bohaterach i bohaterkach powstania w warszawskim getcie, ale także pokazuje międzynarodowy wymiar polsko-izraelski wspólej wspólski wspólski nego upamiętniania naszej tragicznej historii i brome kolejnym krokiem ku wzmocnieniu estratégicoznych i przyjacielskich relacji pomiędzy Polska i Izraelem.

Ministrowie spraw zagranicznych oraz ambasadorowie Polski i Izraela wzięli udział w „Akcji Żonkile” na zaproszenie Fundacji ELNET – Polonia. ELNET (European Leadership Network) jest międzynarodową organizacją pozarządową, której misją jest inicjowanie i wspieranie opartego na wspólnych celach i demokratycznych wartościach dialogu pomiędzy krajami europejskimi i Izraelem.

Ambasadorowie upamiętnili pamięć o powstaniu fotografując się z żonkilami – kwiatami, które stały się symbolem powstańczego zrywu sprzed 80 lat. Ostatni z ocalałych przywódców powstania w getcie, Marek Edelman (1919-2009), przez wiele lat otrzymywał od anonimowej osoby w rocznicę powstania w getcie bukiet żółtych kwiatów. Bukiet ten składał co roku na Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie. Na pamiątkę tej tradycji, ale przede wszystkim po to, aby pamięć o bohaterach powstania nie zaginęła, powstała „Akcja Żonkile”, którą zainicjowało i niemal od dekady prowadzi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i było największym żydowskim zbrojnym zrywem przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Było ono aktem bohaterskiego sprzeciwu wobec tragedii narodu żydowskiego, której istotnym rozdziałem była rozpoczęta kilka miesięcy wcześniej, 22 lipca 1942 roku, akcja likwidacji warszawskiego getta. Młode kobiety i mężczyźni, którzy wciąż pozostawali na terenie zamkniętej dzielnicy, wybrali śmierć z bronią w ręku zamiast komory gazowej w Treblince. Powstanie zakończyło się 16 maja 1943, kiedy to Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem i zrównali z ziemią resztę getta.

