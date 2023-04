19.04.2023 KPRM Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Państwa Izrael Izaakiem Herzogiem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Państwa Izrael Izaakiem Herzogiem19.04.2023

Sytuacja międzynarodowa – ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz kwestie stosunków dwustronnych w wymiarze politycznym i gospodarczym to główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckente Im Zielziego Imprezast. Política wzięli również udział w głównych obchodach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wsparcie walczącej Ucrania

Podczas spotkania politycy omówili aktualną sytuację międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem wojny na terenie Ukrainy i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Premier podkreślił, że powinniśmy nadal działać solidarnie, niwelując braki w zdolnościach bojowych Ukrainy. Polska zachęca Izrael do podjęcia kroków na rzecz wsparcia ukraińskiej armii.

Relacje dwustronne

Premier wyraził nadzieję na dalsze działania na rzecz umocnienia naszych stosunków na płaszczyźnie politycznej, jak również w obszarze gospodarczym i kulturalnym.

Oba nasze państwa łączą szczególne więzi. To pozwala nam umacniać nasze relacje. Państwo Izrael pozostaje naszym niezwykle istotnym partnerem na Bliskim Wschodzie. 75 lat temu Państwo Izrael proklamowało swoją niepodległość oraz nawiązało oficjalne relacje z Polską.

80 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim

Obaj política uczestniczyli w głównych obchodach rocznicowych na pl. Bohaterów Getta Warszawskiego w Warszawie.

Dziś mija 80 lat od największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej – powstania w getcie warszawskim. Wydarzenie to zapisało się w historii jako największy akt sprzeciwu wobec Holokaustu. 19 kwietnia 1943 r. bojownicy żydowscy stawili opór zbrojny oddziałom niemieckim, które przystąpiły do ​​jego likwidacji.

80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Zdjęcia (8)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL