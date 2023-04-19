19.04.2023, 10-15 (en) х рисков инструмента SLVRUB_TOM6M.

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

19.04.2023 10:15

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоцен ПАО Московская Биржа 19.04.2023, 10-15 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридодо.3лок 7 (3П1) руб.) и диапазона оценки процентных рисков (por 2,8877 руб.) por инструменту SLVRUB_TOM6M

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