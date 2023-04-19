Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

ПараметрыДата проведения депозитного аукциона 19.04.2023 Валюта размещения RUB Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 50 000 000.00С рок размещения, дней 32 Дата внесения средств 19.04.2023 Дата возврата средств 22.05.2023 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7,80У словия заключения, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)50 000 000.00 Максимальное количество заявок от одной организации, шт1Форма аукциона, открытая или закрытая Закрытая Дополнительные условия Выплата процентов в конце срока О снование договора Генеральное соглашение Расписание ( по московск aicio.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL