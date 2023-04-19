Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

parametrización дств (в валюте размещения)485 000 000.00Срок размещения, дней15Дата внесения средств19.04.2023Дата возвре4дс.3 возвре04.5 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых7.70Условия заключения, срочный илиймносбый ьный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)485 000 000.00Максимальное количество заявок от одного УчаФумка, шт.1 а, открытая или закрытаяОткрытаяОснование ДоговораГенеральное соглашениеРасписание (по московскому вре) едварительном режимес 12:30 hasta 12:40Заявки в режиме конкуренциис 12:40 hasta 12:45

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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