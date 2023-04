«Я ехала за всем новым — городом, местами, знакомствами»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как проходила моя студенческая жизнь в Москве Как приехала, сразу решила, что пора погружаться в студенческую жизнь, делать ее насыщенной и интересной. Пришла в клуб мафии и заразилась этой игрой! Встречи проходят два раза в неделю, и я была почти на каждой. Мне понравилось, что здесь играют в спортивную мафию, а не городскую, здесь все серьезнее. Тренируешь математический склад ума, учишься вести диалог и придумывать стратегии. В клубе настольных игр я тоже была — в Москве его посещает больше людей, чем в Питере. Благодаря внеучебке появилось много новых друзей. Сначала я оформляла мобильность на один семестр, но потом решила остаться на второй, во многом благодаря людям, которые меня окружали. Я написала письмо в учебный офис, где указала, на что я могу заменить предметы из Питерской Вышки в Москве, и мне согласовали ИУП. На время мобильности меня поселили в общежитие «Трилистник» — от него до корпуса можно было доехать примерно за час. Никогда раньше не жила в общежитиях, но очень хотела ощутить эту атмосферу студенчества. Мне нравится, что здесь никогда не скучно — всегда можно с кем-то познакомиться. Как говорится, если у тебя в холодильнике нет майонеза, это не значит, что у тебя его нет, это значит, что в твоей комнате нет майонеза. Всегда можно пойти к соседям и что-нибудь одолжить. У нас есть теннисная, почти каждый день вместе смотрим фильмы на проекторе. Еще есть досуговая, там стоит электронное пианино. Для меня это тоже важно, потому что я играю на фортепиано и было бы грустно переезжать туда, где нет инструментов совсем. Раньше я жила с родителями, поэтому общежитие для меня — классный опыт. Это такой переходный этап — ты еще не живешь один, но уже становишься самостоятельнее. Московская Вышка часто проводит масштабные мероприятия на Покровке в атриуме. Например, день рождения Вышки или посвящение для первокурсников. Туда приглашают музыкантов, все танцуют, подпевают. Чувствуешь себя так, будто ты на каком-то концерте, но при этом это историческое здание в центре Москвы. Очень необычное ощущение! На что я тратила деньги Общежитие стоит 883 рубля в месяц. Студентам можно оформить в Москве проездной на метро за 470 рублей в месяц. У нас в Питере это БСК, а здесь социальная карта, или еще ее называют картой москвича. Ее делают месяц, поэтому лучше заказать заранее. От общежития до корпуса я добиралась на электричке — это 15 рублей в одну сторону. В плане еды и развлечений не могу сказать, что мои расходы изменились, — в Москве все стоит примерно столько же. Дороже выходит только еда вне дома — в кафе, ресторанах. Где я люблю проводить время в Москве Я очень люблю Парк Горького, у меня много воспоминаний с ним связано. Мы часто с друзьями гуляли там. Как-то даже праздновали день рождения подруги, который выпал как раз на день рождения города! Нам удалось увидеть незабываемый салют. Потом от Парка Горького мы шли к Воробьевым горам, очень люблю этот маршрут. Еще мне нравится прогуливаться по центру: в районе Маяковской, Тверской, Большой Садовой. Как-то так получается, что в Москве все дороги ведут к этим бульварам. А еще недалеко Белорусский вокзал, с которого ходят электрички в общежитие. «ГЭС-2» — прекрасное арт-пространство для студентов. Тебе холодно и хочется поиграть в настольные игры или шахматы — тебе туда. Мы часто с однокурсниками проводим там время. Чем мне запомнится мобильность Я ехала за всем новым — новым городом, местами, знакомствами. Иногда хочется сменить обстановку, и межкампусная мобильность — отличная возможность для этого. С одной стороны, во время мобильности ты становишься более обособленным от родителей, но с другой — вокруг тебя много ровесников. Появляется опыт самостоятельной жизни, ты становишься более независимым, но при этом и знакомств тоже становится больше. Садишься на электричку до общежития и встречаешь там своего однокурсника, и вы вместе едете, болтаете. Это интересный опыт.

