Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

18 апреля состоялся матч за первое место Всероссийского первенства Студенческой хоккейной лиги сезона 2022/2023. В Нижегородской области сражались10 лучших студенческих коллективов страны. В решающем поединке сошлись две команды с берегов Невы. Хоккейный клуб «Черные медведи-Политех» в невероятном по накалу матче одолел «Университет Лесгафта» со счётом 6:4.

Питерское дерби подарило зрителям полный набор самых ярких эмоций. Обилие шайб, сокрушительные силовые приёмы, борьба до последних секунд и невероятная развязка. А ведь после второго периода счёт был равным и предсказать победителя было невозможно. На последних минутах матча «медведи» при счёте 4:4 забивают пятую шайбу, а шестая залетает уже в пустые ворота. Наша команда отправляет заветный кубок в Политех.

Лучшим нападающим турнира стал форвард «медведей» Ярослав Аборнев.

«Эмоции только положительные. Всего провели 6 игр, все выиграли, с каждым матчем прибавляли, набирали форму, чтобы подойти к главным играм на пике, — делится впечатлениями Ярослав. — Поединки с „Университетом Лесгафта“ — это всегда интересно, потому что встречаются два равных по силе соперника. Если посмотреть на наши очные встречи, то они почти всегда заканчиваются с разрывом в 1-2 шайбы, это о многом говорит. В этот раз нам удалось минимизировать ошибки в обороне и качественно реализовать свои моменты у чужих ворот. Ну и главный матч, как говорится, игра достойная финала — качели, эмоции, очень круто. Тренерский штаб просил нас сыграть попроще в своей зоне, чтобы не привезти проблем, а в атаке у нас полный карт-бланш. Рисуем, что хотим! Перед пятым голом у нашей команды было несколько опасных моментов, где-то штанга сыграла против нас, где-то неудачный отскок от вратаря, но мы вымучили этот гол, который всё и решил».

Самым ценным игроком финала признали Андрея Тимофеева.

«Два года назад мы были третьими, в прошлом вторыми. Шли по нарастающей! — рассказывает Андрей Тимофеев. — Во-первых, в команду пришли новые люди, которые только добавили огонька в команду, в том числе, на помощь Максиму Витальевичу Кузнецову. Я говорю про Артема Анатольевича Ворошило. Он опытный игрок, 8 лет выступал в КХЛ. Во-вторых, тренировок теперь гораздо больше, и они стали продуктивнее. В-третьих, у всех парней была внутренняя уверенность в победе с самого начала турнира. Мы не выбирали себе соперников, нам было без разницы, с кем играть. Мы просто желали поднять кубок над головой. Всё сложились воедино и поэтому мы — чемпионы! Также очень хочется поблагодарить наших болельщиков. Спасибо вам за то, что вы всегда с нами, переживаете и болеете за нас».

Добавим, что Артём Ворошило признан лучшим тренером турнира. Поздравляем команду «Чёрные медведи-Политех» с блестящим выступлением и желаем новых побед!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI