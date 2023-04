Универсанты продолжают помогать Донбассу | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

«Особое внимание мы уделили изданиям исторической направленности, — пояснил директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов, — поскольку это важно для понимания исторической картины, восстановления пробелов в изложении исторических фактов в различных историографиях. Значительную часть собрания составили новейшие издания, вышедшие в издательстве Университета. Это самые актуальные научные труды наших ученых, современные учебники и учебные пособия, подготовленные преподавателями Университета. Сотрудники безвозмездно передали из своих собраний учебно-методическую литературу, монографии, историческую публицистику, исторические романы».

В вузы Донецкой и Луганской республик отправилось более 500 книг.

Подготовленные для донбасских студентов книги освещают события истории России, всеобщей истории разных периодов от Античности, Средних веков до современности, охватывают такие отрасли, как археология, этнография, искусствознание, музеология и музейное дело. Были собраны издания документального характера, воспоминания деятелей науки, культуры и образования. В числе этих изданий были представлены воспоминания выпускников-историков СПбГУ «Наш дом на Менделеевской, 5», научная периодика, работы историков Университета, касающиеся актуальных и злободневных вопросов истории.

В рамках учебно-методической помощи вузам и музеям Донбасса универсанты продолжают собирать учебную, научную и иную литературу для библиотек республик Донбасса по разным научным направлениям. В соответствии с соглашением о сотрудничестве с Мариупольским университетом СПбГУ оказывает помощь в подготовке онлайн-курсов для обучающихся.

В список таких курсов войдут предметы по праву, финансам, информатике, журналистике, психологии, социологии и другим востребованным направлениям. Ряд онлайн-курсов, в частности по истории России, разработанных для платформы «Открытое образование», доступны для вузов страны, включая новые регионы.

Кроме того, посильную помощь Донбассу оказывают и сотрудники Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ. На днях они передали гуманитарный груз с лекарствами и расходными медицинскими материалами коллегам на фронт. Врачами и медицинскими сестрами был организован сбор средств для доставки подготовленного медицинского груза в главное военно-медицинское управление западной группировки войск.

Также на площадке Университета реализуется и волонтерская деятельность. Студентами и сотрудниками СПбГУ осуществляется сбор гуманитарной помощи для беженцев ДНР, ЛНР и Украины.

