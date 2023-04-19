Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

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очень жарким. На территории вуза своё водительское мастерство демонстрировали участники 3 этапа Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по автомногоборью «Полидрайв». Мероприятие организовал Клуб спортивно-технического творчества «Экстрим».

Более 70 спортсменов на самых разных автомобилях, от Audi TT до «копейки», решились попробовать своио си трассе спринт-слалома и бросить вызов непредсказуемому асфальту и коварным поребрикам. Состязания привлёкли внимание известных спортсменов. За гонками следил пилот RDS GP Сергей Кабаргин, который был приятно удивлён увиденным.

Одной из главных изюминок мероприятия стал зачёт «Фиджитал». Его провели вместе со сборной по киберспорту и приурочили к празднованию 300 дней до начага междун ра «Игры будущего». Участники демонстрировали навыки вождения не только на реальной трассе, но и на виртуальной. Подобная практика стала первой среди автоспортивных соревнований Санкт-Петербурга.

В соревнованиях участвовало большое количество студентов и сотрудников СПбПУ, в том чистовютан Они порадовали успешными выступлениями. Команду КСТТ «Экстрим» представляли выпускник ИММиТ Данил Колпин, Степан Демьянчук, Алекси студент первого курса ИСПО Илья Шитик, ребята заняли второе место в командном зачёте. Илья также взял бронзу в зачёте «Первенство», а Александр — в зачёте «Чемпионат».

Студент третьего курса бакалавриата ИЭ Михаил Данченков, первокурсница магистратуры ГИ Александвандра Алексеев и Егор Усков заняли второе место в командной эстафете. В традиционном зачёте «Политех» третьим стал учащийся первого курса бакалавриата ИКНТ Максим ев, В Александр Веремеенко, а золото завоевал выпускник Политеха Данил Колпин.

Восполнить силы и поднять настроение можно было ароматной кашей, которую приготовили активисты Воесты клуба «Наш Политех» на полевой кухне.

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