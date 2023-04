СПбГАСУ прошёл аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В марте 2023 г. Департамент условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации провёл процедуру экспертной оценки СПбГАСУ по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2334 от 16 декабря 2021 г. «Об утверждении правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда».

СПбГАСУ прошёл аккредитацию по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда по четырём программам обучения:

программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;

программа обучения по безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;

программа обучения по безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда;

программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

СПбГАСУ зарегистрирован в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером № 5024 (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда).

