«Система сама себя оценивать не может»: как должно оцениваться качество образования

Цель мероприятия — подвести итоги трехлетнего реформирования законодательства в области образования, сказал председатель круглого стола, заместитель директора по административной работе Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. «Мы прошли долгий путь, изменили систему государственной аккредитации, упростили лицензирование. Рамка государственного контроля и надзора в сфере образования сегодня выглядит совершенно иной», — отметил он. Важно понять, какие подводные камни были обнаружены в процессе реализации реформы, с какими вызовами регулятору еще предстоит справиться, а также как в дальнейшем будет развиваться система контроля в образовании. Рособрнадзор в течение последнего десятилетия двигался в сторону риск-ориентированного подхода в проведении контрольно-надзорных мероприятий, процедур лицензирования и госаккредитации, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгений Семченко. В результате произошла перезагрузка, и деятельность переводится в плоскость профилактики в том или ином виде. «Надзор должен быть не для наказания, а для помощи. Смысл контрольно-надзорных органов, особенно в последние годы, заключается в том, чтобы выявить те проблемы, которые в системе образования есть, выявить узкие слабые места и подсказать вузам, регионам, образовательным организациям, как эти слабые места, в том числе в подготовке студентов и школьников, нивелировать», — отметил он. При этом Евгений Семченко подчеркнул, что ни о какой эффективности мероприятий без понимания реального уровня подготовки студентов и школьников говорить не приходится. Для этого в вузах проводится тестирование — по материалам, которые они сам же разработали и используют. За год действия новой модели количество отказов в получении государственной аккредитации возросло. «То есть вуз заявляется на процедуры, приходят наши эксперты, берут материалы и проводят процедуру, и в несколько раз чаще студенты эту процедуру проваливают. А что бы произошло, если бы она проходила по единым федеральным материалам?» — задался он вопросом.

На сегодняшний день мониторинг системы образования недооценен, инструмент используется не в полную силу, считает замначальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская. «Очень много сделано в части мониторинга, и, собственно говоря, ни у кого не вызывает сегодня вопросов сам мониторинг, что его нужно проводить и что он должен быть постоянным. Мне кажется, что именно мониторинг должен связывать все те процедуры, которые у нас есть в рамках государственной регламентации образовательной деятельности, в рамках системы оценки образования», — пояснила она. Закон предусматривает ежегодное самообследование образовательной организации, но его результаты не используются в полной мере. «Качество образования — это комплексное понятие, это качество подготовки в широком смысле, а не просто соответствие аккредитационным показателям или требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Человек себя оценивает после завершения обучения, государство, общество, работодатель. Может ли он самореализоваться на основе того, что ему дала система образования? Поэтому, если руководствоваться тем инструментарием, который есть в законе, я бы делала ставку на мониторинг», — подчеркнула она. Поэтому ключевым является фактор именно внешней оценки.

Заведующая Лабораторией социально-экономических проблем Института контрольно-надзорной деятельности РАНХиГС Екатерина Пономарева рассказала об исследовании механизмов оценки качества образовательной деятельности, которое вуз проводил в 2022 году. Осуществлялся ретроспективный анализ на основе той информации, которая содержалась в едином реестре проверок и в мониторинге эффективности вузов. Исследователи пытались оценить, сколько вузов не пройдут аккредитационный мониторинг. Получилось, что порядка 100. «Мы поняли, что чаще всего хорошие вузы имеют достаточно продвинутую научную школу, соответственно, у них должны быть публикации, возможно, с зарубежными партнерами, научные сотрудники, внебюджетные доходы от научной деятельности», — рассказала она.

Наряду с трансформацией процедур государственной регламентации сегодня происходит бурный рост институтов, проводящих независимую оценку, рассказала директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации Галина Мотова. По состоянию на 1 марта 2023 года в перечне Минобрнауки — 116 аккредитующих организаций. Главная задача сегодня — понять, какими должны быть следующие шаги в этой сфере, как независимую оценку применять в процедурах рекомендации. «Сегодня есть ресурс, который собрал все возможные процедуры оценки. Это деятельность всех аккредитующих организаций, центров тестирования и оценки достижений, центров, которые проводят олимпиады. Мне кажется, что следующим шагом должна быть мудрая аккредитация со стороны Министерства образования, Рособрнадзора. Они должны посмотреть, как работают эти организации, и ввести некие правила игры. Если мы говорим о риск-ориентированном подходе, то академическая общественность, независимая оценка могла бы встроиться в эту систему. В результате удалось бы выстроить общественно-государственный механизм оценки качества образования», — полагает она.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ, ранее — руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов отметил, что за негосударственной оценкой обращаются многие очень хорошие университеты, потому что эти проверки позволяют им увидеть свои слабые места и спроектировать шаг развития. «На мой взгляд, негосударственная аккредитация — это аналог системы аудита. Они проводят оценку положения дел в вузе, дают рекомендации. Негосударственный аудит проводится по просьбе самого университета. Тот опыт, который мы имеем в России, позволяет нам утверждать, что эта система востребована. Думаю, что в будущем наряду с государственной системой надзора и контроля у нас будет своеобразный образовательный аудит», — прогнозирует он.

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев подчеркнул возросшее в период пандемии значение благополучной образовательной среды. По данным национального исследования, которое Инобр ВШЭ провел вместе с Томским государственным университетом, примерно три четверти студентов демонстрируют симптомы депрессии разной степени тяжести. В этой ситуации достаточно сложно обсуждать проблематику качества образования, вовлеченность студентов в образовательный процесс, достижение образовательных результатов. «Такого рода контексты стали сейчас гораздо больше обсуждаться, и, мне кажется, это очень важный ракурс», — сказал он. Сегодня фиксируется «некоторая нераспространенность» передовых систем для оценки качества образования, добавил Семен Янкевич. Университеты должны в это инвестировать. «Мы все на уровне государства, университета, школы, родителей и студентов должны вносить вклад в отношении каждого из инструментов оценки качества образования», — резюмировал он.

