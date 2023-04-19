«Система сама себя оценивать не может»: как должно оцениваться качество образования

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Цель мероприятия — подвести итоги трехлетнего реформирования законодательства в области образования, сказал председатель круглого стола, заместитель директора по административной работе Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич.

«Мы прошли долгий путь, изменили систему государственной аккредитации, упростили лицензирование. Рамка государственного контроля и надзора в сфере образования сегодня выглядит совершенно иной», — отметил он.

Важно понять, какие подводные камни были обнаружены в процессе реализации реформы, с какими вызовами регулятору еще предстоит справиться, а также как в дальнейшем будет развиваться система контроля в образовании.

Рособрнадзор в течение последнего десятилетия двигался в сторону риск-ориентированного подхода в проведении контрольно-надзорных мероприятий, процедур лицензирования и госаккредитации, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгений Семченко. В результате произошла перезагрузка, и деятельность переводится в плоскость профилактики в том или ином виде.

«Надзор должен быть не для наказания, а для помощи. Смысл контрольно-надзорных органов, особенно в последние годы, заключается в том, чтобы выявить те проблемы, которые в системе образования есть, выявить узкие слабые места и подсказать вузам, регионам, образовательным организациям, как эти слабые места, в том числе в подготовке студентов и школьников, нивелировать», — отметил он.

При этом Евгений Семченко подчеркнул, что ни о какой эффективности мероприятий без понимания реального уровня подготовки студентов и школьников говорить не приходится. Для этого в вузах проводится тестирование — по материалам, которые они сам же разработали и используют. За год действия новой модели количество отказов в получении государственной аккредитации возросло.

«То есть вуз заявляется на процедуры, приходят наши эксперты, берут материалы и проводят процедуру, и в несколько раз чаще студенты эту процедуру проваливают. А что бы произошло, если бы она проходила по единым федеральным материалам?» — задался он вопросом.