Сергей Назаров: бизнес активно наращивает объемы инвестиций на Северном Кавказе

Инвестировать в регионы СКФО на сегодняшний день выгодно – объем кредитного портфеля крупных банков с государственным участием на территории вырос в четыре раза за последние три года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров на пресс-конференции в преддверии Кавказской инвестиционной выставки (КИВ). Мероприятие пройдет 2-4 мая в Минеральных Водах.

Сергей Назаров подчеркнул, что за последние три года Северный Кавказ динамично развивается, и на сегодня темпы роста в разных отраслях экономики значительно выше, чем в целом по России.

«У нас фактически в четыре раза вырос объем кредитного портфеля крупных банков с государственным участием с 2020 по 2022 год. Если раньше были сомнения с точки зрения вложений в территорию, то на сегодняшний день такие опасения отступают, и бизнес смотрит на Северный Кавказ, как на потенциальную инвестиционную площадку. Наша цель – показать этот потенциал и то, что инвестировать в регионы СКФО выгодно и безопасно. Это подтверждают цифры», – подчеркнул представитель Минэкономразвития.

Также заместитель министра отметил, что компании конкурируют между собой за право работать на курортах Северного Кавказа, стать резидентами особых экономических зон, инвестировать в горнолыжные комплексы, которые строит государство, и будущий морской курорт.

«Считаю, что выставка может стать основой для настоящего экономического прорыва на Северном Кавказе и связанных с ним социальных направлений. Эта площадка – точка притяжения для всех, от кого зависит результат. Прежде всего, бизнеса, институтов развития, региональных и федеральных органов власти, банков», – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

В числе флаговых проектов института развития он назвал Каспийский прибрежный кластер. Это новая точка роста экономики не только Республики Дагестан, но и всего СКФО. Проект сможет привлечь свыше 70 млрд внебюджетных инвестиций и создать не менее трех тысяч рабочих мест. Также Андрей Юмшанов сообщил, что институт развития организует на выставке пять экспертных сессий, посвященных туризму, инвестпроектам, кадровому потенциалу, молодежной политике и спецпроектам с партнерами – развитию бренда «Сделано на Кавказе» и студенческим экспедициям «Открываем Россию заново».

Как рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, стенд с презентацией ключевых проектов будет у каждого из регионов СКФО. Всего в выставке примут участие более тысячи человек, в том числе зарубежные гости.

«Мы видим большой интерес к выставке со стороны всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Программа, которую мы представим в ближайшее время, будет сбалансированной, она подготовлена с большим вниманием к макрорегиону. Помимо деловой, будут организованы культурная и спортивная программы. Уверен, что мероприятие имеет все шансы стать постоянным», – сказал Александр Стуглев.

Справочно Кавказская инвестиционная выставка пройдет при поддержке Минэкономразвития РФ 2-4 мая в Минеральных Водах, в МВЦ «МинводыЭкспо». На одной площадке соберутся инвесторы, инициаторы инвестпроектов, институты развития, банки, представители региональной и федеральной власти, чтобы презентовать и обсудить экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития СКФО. Ключевыми мероприятиями выставки станут пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Александра Новака, курирующего СКФО в Правительстве РФ. Всего архитектура деловой программы включает 24 экспертные сессии. Организатор КИВ – Фонд Росконгресс, стратегический партнер – Кавказ.РФ.

