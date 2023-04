Приглашаем на Международную научно-практическую конференцию «Человек и общество в современном киберпространстве»

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 апреля 2023 года в Государственном университете управления пройдет II Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в современном киберпространстве».

В рамках мероприятия запланировано предметное обсуждение цифровизации и цифрового общества, пространства и личности. Организаторы затронут вопросы психологического, юридического и социального аспектов развития общества в современном киберпространстве.

Международная конференция пройдет в смешанном формате. Участники, не предполагающие очное посещение конференции, могут подключиться онлайн.

Очное посещение — Корпус поточных аудиторий, ПА 14.

Онлайн — https://join.skype.com/J3LJhHeXi4V1

Начало конференции в 10:00.

Участники смогут пообщаться с большой профессиональной аудиторией и задать интересующие вопросы.

Информация о программе в приложенном файле:

Программа конференции 21.04.23

