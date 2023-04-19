Приглашаем на Международную научно-практическую конференцию «Человек и общество в современном киберпространстве»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
21 апреля 2023 года в Государственном университете управления пройдет II Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в современном киберпространстве».
В рамках мероприятия запланировано предметное обсуждение цифровизации и цифрового общества, пространства и личности. Организаторы затронут вопросы психологического, юридического и социального аспектов развития общества в современном киберпространстве.
Международная конференция пройдет в смешанном формате. Участники, не предполагающие очное посещение конференции, могут подключиться онлайн.
Очное посещение — Корпус поточных аудиторий, ПА 14.
Онлайн — https://join.skype.com/J3LJhHeXi4V1
Начало конференции в 10:00.
Участники смогут пообщаться с большой профессиональной аудиторией и задать интересующие вопросы.
Информация о программе в приложенном файле:
Программа конференции 21.04.23
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 19.04.2023
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.