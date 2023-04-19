О начале торгов ценными бумагами 20 abril 2023 agosto

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
В сответствии сра negativamente
Определить:
“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се5
Полное наименование Эмитента
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-445-01000-B-005P del 02/06/2023
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
100 000 000 штук
Дата погашения
21.04.2023
Торговый код
RU000A1064V2
Código ISIN
RU000A1064V2
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения
Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер
наименование
Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
Определить:
“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
01 01 01
Полное наименование Эмитента
Акционерное общество “ЗАСЛОН”
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-01-02289-D-001P del 29.12.2022
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
1 000 000 штук
Дата погашения
16.04.2026
Торговый код
RU000A1064X8
Código ISIN
RU000A1064X8
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 90-йты й) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения пойе дне гации Выпуска.
Андеррайтер
наименование
ПАО “Промсвязьбанк”
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0038600000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
Промсвязь
Определить:
“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
01 R01
Полное наименование Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс”
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-07-36393-R-001P del 24.11.2022
Номинальная стоимость
1 000 долларов США
Количество ценных бумаг в выпуске
300 000 euros
Дата погашения
15.09.2026
Торговый код
RU000A1064Y6
Código ISIN
RU000A1064Y6
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США за одчиууо соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго рня размещения облигая ль облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения
Дата окончания размещения Биржевых облигаций означает более раннюю из следующих дат:а) датяе раннюю из следующих дат:а) ледней Биржевой облигации,б) 2-й (Второй) рабочий день с Даты начала размещения (не включая этуя).
Андеррайтер
наименование
ПАО РОСБАНК
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0070200000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
РОСБАНК
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