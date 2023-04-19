О начале торгов ценными бумагами 20 abril 2023 agosto

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

В сответствии сра negativamente

Определить:

“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се5

Полное наименование Эмитента

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-445-01000-B-005P del 02/06/2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

100 000 000 штук

Дата погашения

21.04.2023

Торговый код

RU000A1064V2

Código ISIN

RU000A1064V2

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.

Дата окончания размещения

Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.

Андеррайтер

наименование

Банк ВТБ (ПАО)

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0003300000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

ВТБ РФ

Определить:

“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

01 01 01

Полное наименование Эмитента

Акционерное общество “ЗАСЛОН”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-01-02289-D-001P del 29.12.2022

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

1 000 000 штук

Дата погашения

16.04.2026

Торговый код

RU000A1064X8

Código ISIN

RU000A1064X8

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 90-йты й) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения пойе дне гации Выпуска.

Андеррайтер

наименование

ПАО “Промсвязьбанк”

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0038600000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

Промсвязь

Определить:

“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“20” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

01 R01

Полное наименование Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-07-36393-R-001P del 24.11.2022

Номинальная стоимость

1 000 долларов США

Количество ценных бумаг в выпуске

300 000 euros

Дата погашения

15.09.2026

Торговый код

RU000A1064Y6

Código ISIN

RU000A1064Y6

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США за одчиууо соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго рня размещения облигая ль облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Дата окончания размещения Биржевых облигаций означает более раннюю из следующих дат:а) датяе раннюю из следующих дат:а) ледней Биржевой облигации,б) 2-й (Второй) рабочий день с Даты начала размещения (не включая этуя).

Андеррайтер

наименование

ПАО РОСБАНК

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0070200000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

РОСБАНК

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