Обновление Т1 полигона Spectra

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи тестового полигона срочного рынка,

с 19 апреля 2023 года тестовый полигон срочного рынка Т1 будет недоступен в связи с обновленио верс 7. ПлановаES дата возо compañía “

Información de contacto для СМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL