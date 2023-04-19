Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

Минэконо»g. Первое дело». За 10 недель оениedo, начинаguna с 10 маES, частники сов horualmente н наставникаime пройдут п.

В программу будут интегрированы консультации от сотрудников Центров «Мой бизнес» о мерах господдержки, грантовой программе для молодых предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Вместе с настаículos

«Наши программы построены по принципу совмещения возможностей государственных институтов и бизыыыыыкыыыыкыыы го услуги МСП. Так действует программа льготных инвесткредитов, совмещающая возможности Минэкономразвити, ЦБ и СП, программа зонтичных поручительств, а также партнерские проекты на базе инфраструктуры ждде. На сегодня в России насчитывается более 4,6 млн индивидуальных предпринимателей и самозанясотвез в 5 в лет. Это на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Безусловно, такого роста мы добились в том числе благодаря системной рабрте с молодыми и нащиминая имателями. Наши программы учитывают не только жизненный цикл бизнеса и его сферу, но и запросы аудитории. Proyecto «Мой бизнес. Первое дело» совместил возможности государственной инфраструктуры, образовательных и онлайн-проектов. Сама программа реализуется в удобных для молодежи форматах и ​​на привычных платформаете тчоте ель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В ходе проекта эксперты научат участников, как найти идею, собрать команду и использовать цифроветые цифровеые максимальной отдачей для бизнеса. Обучение будет проходить в форме вебинаров и практических занятий на платформе «Деловой среды».

«Исследования показывают, что ключевыми трудностями на этапе создания бизнеса являются надозй, нокоста еренность в себе и отсутствие наставника. Мы хотим уменьшить имеющиеся барьеры и помочь легче стартовать молодым предпринимателям. Участники проекта «Мой бизнес. Первое дело» получат базовые знания – всё самое необходимое, без воды, а опытные наставники подати увереннее двигаться к цели. Всё это поможет выйти на первые продажи и открыть свое дело», – комментирует исполняющий обязаннос о директора компании «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Nombre del producto мпании на платформе VK Реклама, а также бесплатный допуск в закрытый клуб для предпримателе Previo». За каждое выполненное задание будут начисляться баллы в мини-приложении «Другое Дело» от презин формы «Россия – страна возможностей», которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки на онлайстистев, шшшшшы по стране.

«Молодые предприниматели быстрее начинают использовать технологии и цифровые инструменты дливитя ризия рѷля рян Сегодня в интернете есть все возможности для запуска и развития своего дела. Например, на базе социальной сети можно создать сообщество для общения с клиентами, подключить к нему магазин с доставкой и оплатой товаров, бесплатно и быстро создать сайт, а также запустить продвижение товаров и услуг. Наша задача — рассказать всем участникам проекта, как можно решить все основные задачи бизнеса с помощью цифровых инструментов, чтобы они могли сконцентрироваться на самом важном — развитии своего дела», – говорит директор по развитию и продажам СМБ компании VK Максим Иконников.

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих. Подать заявку можно на сайте. Узнать больше подробностей и задать интересующие вопросы по проекту можно будет в прямом е26фи 12 días para Moscú. Трансляция будет проходить в группе «Мой бизнес».

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