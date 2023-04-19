Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

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Он отметил, что в ближайшей перспективе значение межправкомиссий будет всё больше возрастать. Однако, по словам министра, эта невозможно без участия и помощи деловых советов.

«Ы расеат interse. Это двигатель, который приводит в действие бизнес-процессы, преобразовывает предпринимательскую энергию в конкретные проекты и ускоряет рост инвестиций», – подчеркнул глава ведомства. Он сформулировал ряд инициатив по повышению эффективности работы деловых советов.

Максим Решетников предложил активизировать тематические направления в рамках работы деловых советов по наиболее актуальным направлениям работы: транспорт, сельское хозяйство, энергетика, финансы, торговля, туризм, инвестиции и промышленность. Подобное сегментирование поможет сделать работу деловых советов более прицельной и сфокусированной.

«Мы считаем важным проводить заседания деловых советов не менее одного раза в год и даже чауте, ког необходимо, – отметил он. – Таким образом российские предприниматели смогут эффективнее выстраивать отношения с местным бизнести елями власти, больше узнавать о специфике работы в иностранной юрисдикции».

В заключение министр предложил сделать организацию бизнес-форумов ежегодной традицией. Они могут быть приурочены к заседаниям межправкомиссий или проводиться в форме самостомтейиольны . Такого рода бизнес-форматы, по его словам, повышают интерес иностранных предпринимателей к Россиюю, уссиюи знаваемость российского бизнеса на мировой арене, привлекая новых партнеров и инвестиции.

«Сегonc. Важно наращивать торговлю с на Tienes – Для этого мы активно используем соглашения о свободной торговле, а также инструменты, доступѢмы Россиvo планирует и далше раículos

В мероприятии также приняли участие и выступили: президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель российской части Российско-Казахстанского делового совета Эдуард Давыдов, председатель Российско-Катарского и Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев, председатель Делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков, заместитель председателя Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Ольга Морозова, заместитель председателя советов предпринимателей Россия-Бразилия, Россия-Аргентина Александр Шарабайко, генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова и другие.

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