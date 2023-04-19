Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

Мс банк, дочерний банк корпорации мс, запустил экспреiante-креди No Nuevo producto antes del 10,25%. Средства мно бдет потратить на òюе цели, св Deberзаные сизнзо resultado ей, расчеты с поставщикаяime и подрESчика,000). Максимальный срок кредитования составляет 3 года. Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Процедура получения займа происходит в онлайн-режиме на сайте МСП Банка.

«В индустрии гостеприимства сосредоточено превалирующее число компаний из МСП. Дополнительные меры государственной поддержки помогут насытить рынок доступным предложенишѼ ни ristov. В рамках синхронизации и нструментов двух национальных проектов – по развитию туризма и поддеможкио – зг мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование бизнеса. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики тессажиров, кучиров агентства», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Важно, что мы закрыли по сути финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу ПСК+1764 от 50 млн рублей. Увидели большой спрос. П нашей статистике, з общего оеееeno кредитtimey екж корпорации м. В то же вреéfir есть оельнаke ниша длeb о.. А длebre этого н нжны болшие кредиты, зато нжны от чки на ср й з. Либо нужна небольшая сумма на модернизацию уже существующего комплекса. По всем этим параметрам мы и собрали наш спецпродукт. Чли сецифику орасли, в частносello, сезонно lugar ор корации м а аibilidade.

В качестве оеспечения предufragischerxim. При этом для оформления кредита не требуется залог.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, куратор национального проекта «Туризм и индупстрия квтия гос», ючевая его задача — ускорить по по поручению Президента России создание туристической инфраструктуры. Подобные инструменты дают дополнительные возможности инвесторам.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его куратором в Правительстве является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сравочно: даные кредиты бдут достуigur : 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.1, 49.39.11, 49.39.12, 49.31.25, 49.39.2, 79.1 , 79.9, 77.21, 86.90.4.

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