Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии № 4 • апрель 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Индикатор бизнес-климата обновил максимум с июня 2013 года. Это шестое повышение подряд.
ИБК вырос до 8,3 пункта (+1,0 пункта)
Позитивные изменения индикатора бизнес-климата третий месяц подряд связаны с улучшением как текущих оценок, так и ожиданий предприятий на ближайшие три месяца.
Производство: ожидания увеличились
до 16,0 пункта* (+1,6 пункта)
Краткосрочные ожидания в сфере производства в целом улучшились. Наибольший рост оптимизма отмечен в сфере услуг.
Текущие оценки изменения объемов производства (услуг) также улучшились в большинстве отраслей, наиболее заметно — в торговле (особенно в розничной), транспортировке и хранении, сфере услуг.
* Здесь и далее приводятся значения баланса ответов с учетом сезонной корректировки, подробнее см. в материале «Методология мониторинга Банка России».
Спрос: ожидания выросли до 14,0 пункта
(+0,2 пункта)
Ожидания предприятий по спросу сохранили позитивный характер, наиболее существенное улучшение — в транспортировке и хранении.
Текущие оценки компаний по спросу повысились и перешли в положительную область впервые с января 2022 года. В обрабатывающих производствах оценки спроса фиксировались на максимумах за весь период наблюдений, при этом наибольший позитив отмечался среди производителей инвестиционных товаров.
Ценовые ожидания повысились
до 17,4 пункта (+1,0 пункта)
Ценовые ожидания в целом по экономике выросли, однако не превысили среднегодовых значений
Подробнее о регулярных опросах Банком России нефинансовых компаний — в разделе «Мониторинг предприятий».
Результаты опроса представлены в подразделе «Данные опросов», подробная информация — в полной версии информационно-аналитического комментария.
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