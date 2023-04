Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии № 4 • апрель 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Индикатор бизнес-климата обновил максимум с июня 2013 года. Это шестое повышение подряд.

ИБК вырос до 8,3 пункта (+1,0 пункта)

Позитивные изменения индикатора бизнес-климата третий месяц подряд связаны с улучшением как текущих оценок, так и ожиданий предприятий на ближайшие три месяца.

Производство: ожидания увеличились

до 16,0 пункта* (+1,6 пункта)

Краткосрочные ожидания в сфере производства в целом улучшились. Наибольший рост оптимизма отмечен в сфере услуг.

Текущие оценки изменения объемов производства (услуг) также улучшились в большинстве отраслей, наиболее заметно — в торговле (особенно в розничной), транспортировке и хранении, сфере услуг.

Спрос: ожидания выросли до 14,0 пункта

(+0,2 пункта)

Ожидания предприятий по спросу сохранили позитивный характер, наиболее существенное улучшение — в транспортировке и хранении.

Текущие оценки компаний по спросу повысились и перешли в положительную область впервые с января 2022 года. В обрабатывающих производствах оценки спроса фиксировались на максимумах за весь период наблюдений, при этом наибольший позитив отмечался среди производителей инвестиционных товаров.

Ценовые ожидания повысились

до 17,4 пункта (+1,0 пункта)

Ценовые ожидания в целом по экономике выросли, однако не превысили среднегодовых значений 2021–2022 годов. Заметный рост ценовых ожиданий был отмечен в обрабатывающих производствах, производящих потребительские и инвестиционные товары, строительстве, торговле и сфере услуг.

Подробнее о регулярных опросах Банком России нефинансовых компаний — в разделе «Мониторинг предприятий».

Результаты опроса представлены в подразделе «Данные опросов», подробная информация — в полной версии информационно-аналитического комментария.

