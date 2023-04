Мониторинг предприятий: индикатор бизнес-климата на максимуме за 10 лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В апреле индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России увеличился до 8,3 пункта. Продолжилось улучшение ситуации в сфере производства, оценки компаний достигли максимального уровня за последнее десятилетие. Текущие оценки спроса перешли в позитивную зону впервые с января 2022 года.

Ценовые ожидания бизнеса в апреле выросли, как и месяцем ранее, но не превысили среднегодовых значений двух предыдущих лет. Более подробно читайте в апрельском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий». Фото на превью: Андрей Рубцов / ТАСС

