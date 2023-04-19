МВФ и Группа Всемирного банка проведут Ежегодные совещания 2026 года в Бангкоке, Таиланд

Source: IMF – News in Russian

19 апреля 2023 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Ежегодные совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка 2026 года состоятся в Бангкоке, Таиланд, в октябре 2026 года в соответствии с решением, принятым в ходе голосования Советов управляющих двух учреждений. В последний раз Ежегодные совещания проводились в Бангкоке в 1991 году.

На Ежегодных совещаниях встречаются главы центральных банков, министры финансов и развития, руководители из частного сектора, представители гражданского общества, средств массовой информации и академических кругов, чтобы обсудить насущные вопросы, стоящие перед мировой экономикой, в том числе перспективы развития мировой экономики, вопросы глобальной финансовой стабильности, искоренения нищеты, инклюзивного экономического роста и создания рабочих мест, изменения климата, перехода на цифровые технологии и другие.

Ежегодные совещания обычно проводятся два года подряд в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, а на третий год в одной из стран-членов организаций. Ежегодные совещания 2023 года пройдут в Марокко в октябре, и в их рамках состоится официальная церемония подписания документа о проведении Совещаний 2026 года в Таиланде. Полный перечень мест проведения совещаний приводится на веб-сайте Ежегодных совещаний.

О Международном валютном фонде

Международный валютный фонд (МВФ) — организация, объединяющая 190 стран, которая стремится способствовать развитию международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечивать финансовую стабильность, содействовать международной торговле, высокой занятости и устойчивому экономическому росту во всем мире посредством предоставления своим государствам-членам рекомендаций по вопросам экономической политики, кредитования и развития потенциала. МВФ, который был создан в 1945 году, управляется 190 государствами-членами и подотчетен этому почти глобальному сообществу.

О Группе Всемирного банкаГруппа Всемирного банка играет ключевую роль в глобальных усилиях по искоренению крайней бедности и повышению общего благосостояния. В ее состав входят пять организаций: Всемирный банк, включая Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Осуществляя совместную работу в более чем 100 странах, эти организации предоставляют финансирование, оказывают консультационную поддержку и предлагают другие решения, которые позволяют странам решать самые неотложные задачи в области развития.

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