Маркетинг интеллекта: итоги Всероссийского научно-практического турнира «Hi-Tech прорыв»

В ГУУ завершился очередной ежегодный Всероссийский научно-практический турнир «Hi-Tech прорыв», который проходил на базе Института маркетинга с 20 декабря 2022 года по 8 апреля 2023 года.

Управленческие способности в области разработки маркетинговых решений в Hi-tech сфере продемонстрировали 146 участников из России и 19 стран мира: Сирии, Туниса, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Мали, Малайзии, Казахстана, Армении, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Анголы, Беларуси, Украины, Конго, Киргизии, Чада, Кабо-Верде, Молдовы.

Турнир проходил в три этапа: тестирование на знание общих положений маркетинга; подготовка письма инвестору; подготовка и защита проекта, демонстрирующего маркетинговые стратегии и технологии продвижения высокотехнологичных разработок.

90 участников из 16 субъектов РФ и 56 представителей иностранных государств представили актуальные проекты, большинство из которых было посвящено развитию маркетингового сопровождения высокотехнологичных разработок и интеллектуальных решений в самых разных направлениях деятельности человека.

По итогам Турнира 6 победителей иностранных государств могут претендовать на места, выделенные для победителей и призеров Турнира в 2023-2024 году в пределах утвержденной Правительством РФ квоты. Еще 6 иностранных финалистов Турнира зачислены в резерв.

Из российских участников в финал вышли 10 учащихся бакалавриата выпускных курсов университетов России. Победителем Турнира от участников РФ стала студентка из МГТУ «СТАНКИН», которая получит дополнительные 40 баллов, при поступлении на магистерскую программу «Маркетинг высоких технологий» Института маркетинга ГУУ.

Призовые 2 и 3 места заняли россияне – выпускники Казанского авиационного института и Института управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций ГУУ. Они получат по 10 дополнительных баллов на вступительных испытаниях. Остальные финалисты Турнира получат дополнительные 5 баллов при вступительных испытаниях в магистратуру на программу «Маркетинг высоких технологий» Института маркетинга.

