Карьера как продукт. Какими вопросами стоит задаться перед тем, как начать ее строить?

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Физтех-Союз приглашает на встречу с Эмилем Абдулнасыровым, менторов Клуба менторов Физтех-Союза, CTO в Lamoda Tech. Lamoda Tech – это ИТ-компания, где более 500 человек создают digital-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей Lamoda.

Когда: 19.04.2023 в 19:00

Где: конференц-зал КСП (2 этаж)

В своем выступлении Эмиль затронет три вопроса, которыми, на его взгляд, стоит задаться еще на ранних этапах построения своей будущей карьеры.

Индустрии. Какие они сейчас есть? И в какую податься? Эмиль расскажет про свой опыт работы в трех разных индустриях, а также сравнит их с точки зрения задач, размеров рынка и людей.

Предпринимательство VS Работа по найму. Есть ли тут победитель? Эмилю удалось поработать в обоих форматах и даже несколько раз на разных этапах своей жизни. Поговорим о том, что ему это дало и к какому общему выводу он пришел?

Как ускорить себя в карьерном развитии? Несколько лайфхаков, которые помогут будущим выпускникам продвинуться быстрее по карьерной лестнице.

По окончании официальной части будет возможность свободно пообщаться с Эмилем и перекусить пиццей.

Регистрация по ссылке

