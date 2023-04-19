Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Их цель — подвести заемщика к неисполнению договора

Число нелегальных кредиторов выросло в I квартале 2023-го почти в три раза по сравнению с тем же 2 перио20. Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью «Известиям» диртемор депа действия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. Он также рассказал о появлении новых видов деятельности нелегальных финкомпаний, например, кредит редлагающих посредничество в получении займов безнадежными заемщиками, трансформации раздолн джерах. Он пояснил, почему активность «черных» компаний снизилась на рынке Форекс и повысилась в сфере мошен товалютами.

«Самый большой рост был зафиксирован по нелегальным кредиторам»

— Как обстояли дела с нелегальными компаниями, предоставляющими финуслуги, в I квартале?

— Помимо нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и финпирамид, мы теперь учитываем в своей статистике еще и нелегальных страховщиков, и операторов инвестплатформ. Их доля, правда, не так велика. Всего же за i квартал по всееomin

Самый большой рост был зафиксирован по нелегальным кредиторам. Их было выancróse

Доля интернет-проектов, то есть тех кредиторов, которые предоставляют услуги только онлайн, составиля 42,5%. И это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2022-го. Тогда было выявлено 12 интернет-проектов из 171 нелегальных кредиторов, в этом году из 503 нелегальных кредиторов 214 действовали в интернете: предлагали свои услуги в социальных сетях, мессенджерах, через доски объявлений и другими уникальными, даже экзотическими способами.

— ¿¿¿¿¿ Возможно, свою роль сыграло ужесточение регулирования на рынке МФО?

— С одной стороны, мы видим, что действительно есть тенденция по увеличению числа нелегальнывито. А с другой, и мы их выявляем больше — мы настроили свои поисковые системы и алгоритмы, комилитоые чные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, и обнаруживают такие незаконные компании. Кстати, это помогает нам выявлять и офисы нелегальных кредиторов, которые продолжают работатезп», «на у что информацию о своих «точках» они дают на разных ресурсах.

Конечно, из-за высоких темпов цифровизации финансового рынка у потребителей формируется новый пате. Они привыкают получать деньги дистанционно. И нелегалы ​​тоже этим активно пользуются, перебираясь в интернет.

«Советуем, прежде чем брать заем, удостовериться, что кредитор легальный»

— Нелегальные кредиторы быстро находят способ обходить запреты и ужесточение регулирования. Например, после того, как МФО запретили выдавать займы под залог недвижимости, нелегалы ​​нача как физлица. Никакого нарушения с точки зрения закона нет, но они создают условия, которые не подволяют людямч людямч ги, после чего по суду отнимают недвижимость у заемщиков. Центробанк следит за этим процессом?

— Очень внимательно следим. Изначально такие займы выдавали компании через схему так называемого возвратного лизинга. Но мы вместе с общественными организациями вплотную занялись этой проблемой, активно выявляли такие компании, проводили работу с правоохранительными органами, и количество мошеннических случаев на схеме возвратного лизинга сильно снизилось. Время от времени они еще встречаются, но это уже совсем не тот размах, как два года назад.

Но вы совершенно правы, сейчас этими схемами стали заниматься физические лица, которѼе погандиѴы данско-правовым договорам предоставляют займы под залог недвижимости другим физлицам. При этом цель — не получить прибыль за счет возврата долга с процентами, а подвести заемнщика к оговора. А затем идет взыскание долга через наложение ареста на имущество и реализацию залога, в кажгестве кото ользоваться и движимое, и недвижимое имущество.

Если говорить о юридических лцах, т есть зако sabor. р банка росии. Поэтому если человек взял в долг у нелегала, он может оспорить такую ​​сделку в суде и не выпыть. Но само тело долга возвращать, конечно, надо. Однак interesor з сr.. А если человек берет в долг н у кtim. начно встанет на с pos.

Мы выявляем нелегальных кредиторов — и физлиц, и компании. Но о физлицах информацию в своем предупредительном списке на сайте Банка России публиковать не м. А вот о компаниях она есть. Поэтому советуем людям, прежде чем брать заем, удостовериться, что кредитор легальный, и проверить, нет ли его в нашем предупредительном списке (Warning list, список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финрынке. — Прим. «Известия»).

— ¿¿¿¿¿ Ведь вряд ли люди смотрят ваш черный список?

— Что касается предупредительного списка на сайте Банка России, то не соглашусь, это очень попуйстнир. За год к нему было более 3,5 млн уникальных обращений. Причеíf исползетсijo сисок не только гражданаículos, но и рзличныífero о. Список достаточно хорошо разошелся как инструмент комплаенса, проверки деловой репутации контрагентов. Он востребован за рубежо cambio, в первю черере razón

По поводу законодательной инициативы. Пока мы работаем с тем инструментом, который у нас есть: выявляем нелегалов, публикуем информец даем сведения в правоохранительные органы. Но будем следить за ситуацией, и если схема будет разрастаться, то проработаем вопрос, тддо можно м законодательно.

«Люди обращаются за такого рода услугой, как правило, от безысходности»

— Появились ли какие-то новые форматы нелегальной деятельности?

– сейчас с regalo. Причем обещают, что если вам откажут в заимствовании легальные компании, то деньги выдадут нелыг. Прямо так и пишут: физическим лицам с плохой репутацией гарантируется получение займа без займа без г. Мы такие сайты сейчас тоже блокируем.

— ¿Qué crees?

— Да, они и комиссию берут, и служат для кредиторов каналом привлечения клиентов. Такой бизнес вполне мог бы иметь право на существование, если бы не предлагались услуги нелование.

Хочу предостеречь людей от того, чтобы этими услугами пользоваться. Если легальная компания не дает вам денег, то вероятно, по ее мнению, у вас возникнут проблемимы с о долга, вы не сможете его отдать. Постарайтесь всё-таки задуматься об этом.

— Какие еще тенденции этого года вы наблюдаете?

— Мы раскрыли схему с нелегальными ломбардами — фактически они занимаются ломбардной деятельь дят регулирование, заключая договор хранения вещи. А выдача займа осуществляется через обеспечительный платеж по договору хранения имйтращества, к ует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. И оплату услуг.

— В чем риски потребителя?

— Если человек успевает выкупить свою вещь, то рисков мало. Но мы же понимаем, что люди обращаются за tacого рода услугой, как правило, от безысходности. И, к сжалению, далеко не всегда и recom “

«По нелегальному Форексу наблюдаем серьезное падение»

— В предыдущие годы вы выявляли много нелегальных Форекс-дилеров…

— Если на рынке нелегального кредитования мы видим значительный рост, то по нелегальному Форексу н ьезное падение. В I квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 43% сократилось количество выявленны ых профучастников рынка ценных бумаг — всего выявлено 204 таких субъекта. В основном это нелегальные участники рынка Форекс — 198 субъектов.

Снижение в первую очередь связано с внешними ограничениями и сокращением инструментов платежей. Переводить деньги — а нелегальные Форекс-дилеры часто зарегистрированы за границей — стало сложнее. И Форекс у нас потерял популярность.

Еще мы отмечаем уход в сегменте гемблинга (использование аферистами азарта инвесторов для предысо и огромной прибыли. — Прим. «Известия») от форекса к криптовалютам. Это одна из ключевых тенденций нынешнего года. Если раньше финансовые пирамиды прежде всего привлекали средства через крипту, то сейчас предеси т ц криптопроекты. Два—три года назад самой популярной схемой было привлечение денег в ico (Oferta inicial de monedas — первичное размечеще), сене го почти не осталось.

Одна из самых популярных, наверное, схем последнего времени — это арбитраж между разнледными аплощн кн у криптовалюту. Этим часто пользуются мошенники, предлагая своим клиентам «классную» идею для каработка: нойещодн звестная криптовалюта, например, Bitcoin, торгуется по одной цене, а на другой — по более высокой. Купил подешевле, продал подороже. Для этого нужно завести деньги на площадку, где стоимость ниже, а потом получить на той, где коде в цена. Только первая или вторая площадка, как правило, нарисованы мошенниками. Сначала они дают человеку один—два раза получить прибыль, он видит, как это здорово, увлекается с ерьезные суммы. После чего остается без всех вложений.

— А есть какие-то новые схемы в мессенджерах, соцсетях?

— Во-первых, мы видим случаи взлома пользовательских, особенно популярных авторских, Telegram-каналов не для размещения фишинговых ссылок или выпрашивания денег, а для публикации предложений присоединиться к финкомпаниям, которые потом на поверку оказываются пирамидами. Важно, что мошенники используют авторский видеоконтент, в том числе с применением дипфейков. Они выбирают блогера с профильной аудиторией, например, с каналом по информационным технологиям. Этот канал взламывается, и на нем размещается реклама криптовалютной пирамиды. А длebre реклаijo, сданной с помощ т тнолetro дипфейй, исползоззюю пtim.

Визаальной инфорijoции юlove доверiguric Такой контент висит до того момента, пока владельцам не удается отбить обратно аккаунт и удалить очить мошш

Кста regalo Пострадавшим подписчикам такого канала они предлагают вернуть деньги за небольшую комиссию. И делают это от имени канала AntiSCAM. Фактически это перерождение схемы раздолжнителя в новом виде интернет-мошенничества через Telegram-каналы.

Также периодически вно neg Напри interlo, по Podría Как уверяют мошенники, сейчас можно вложить в акцию 100 рублей, а через пару месяцев она будет с.

Но, естественно, они просто собирают деньги. Говорят, что вас внесли в электронный реестр акционеров, захотите продать, звоните по указанному номерфу номерфу. Но номер уже заблокирован.

«Надеюсь, что люди будут достаточно сознательными в отношении своих инвестиций»

— Как следует из статистики ЦБ, в прошлом году количество наличной валюты вне банковской слстемы ч ,7 trln рублей. Понятно, что значительная часть этих денег осела на руках у населения. Не ожидаете ли вы повышения интереса нелегалов к наличным расчетам?

– они собираю regalo и.

Кстати, в противодействии мошенникам помогает платформа «Знай своего клиента». Она позволяет отключить для них канал получения денег через банки. Как только мы выясняем, что компания замешана в мошеннических операциях, мы направлясняем ино инфоѿрх редупредительный список ЦБ, а также на платформу. А ей, в свою очередь, пользуются все банки.

— ¿И банки могут блокировать операции?

— Да, могут по 115-FЗ (закон об отмывании. — Прим. «Известия»).

— ¿Qué?

— Возможно, и так. Но сейчас всё-таки пирамиды предпочитают бесконтактный способ, особенно в крипте. Это позволяет им получать деньги, работая из-за границы. Но при этом мы на уровне как раз кредитных и других финансовых организаций устанавливаем барьер, который помогает отсекать граждан от нелегальных субъектов, от откровенно мошеннических субъектов.

Вообще мы многие вещи стали делать эффективнее. Так, теперь на блокировку мошеннического сайта с момента его обнаружения уходит всего пянть с полов. Раньше этот путь был гораздо дольше.

— В соцсетях у вас такая же маневренность?

— Там схожая история. Но блокировки в соцсетях по-другому устроены. Nombre, мы блокируем информацию во «ВКонтакте». No, скажем, в Telegram в этом плане есть определенные трудности. Я надеюсь всё же, что люди будут сами достаточно сознательными в отношении своих инвестиций. Это лучшая защита.

no hay comentarios учил интересные данные: в 40% случаев люди проверяют компании с мобильных телефонов. Это значит, что многие делают это прямо на ходу — увидели предложение от финкомпании и тут ове п. Я считаю, это правильно.

— Недавно стало известно о том, что ЦБ совместно с законодателями подготовил законопроект о защите гран мид. Когда он может быть внесен в Госдуму?

— Сейчас проект находится в стадии активного межведомственного обсуждения. Мы надеемся его оперативно согласовать, чтобы еще в весеннюю сессию он мог бы уже поступить в ѓос. Цель проекта в том, чтобы публично привлекать инвестиции могли только компании, которые блидеце обладации нтрального банка на оказание финансовых услуг. Сейчас такая возможность есть практически у всех. Мошенники пользуются неурегулированностью этого вопроса и привлекают деньги на что угодно, наязна лунной станции и новых транспортных технологий, чуть ли не дирижаблей, и заканчивая выращиваниомиваниомив.

Анна Каледина, Известия

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